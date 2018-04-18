В России создадут отряды для борьбы с кидающейся камнями оппозицией

В Москве, а также в городах-миллионниках "молодогвардейцы" создадут группы для обучения уличным технологиям и приемам массовой мобилизации на митингах. Группы по 100-200 человек будут действовать в поддержку власти и в случае, если оппозиция начнет "кидаться камнями", рассказал лидер МГЕР Денис Давыдов.
Эти группы, пишет "Дождь", будут способны "за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам". Также в течение суток гвардейцы должны быть способны вывести на улицу полторы тысячи человек.
В группы должны войти идеологически подкованные люди, которые следят за повесткой СМИ и телеграм-каналов, если они продолжат существование, публикуются в новости слова Давыдова.
"Если оппозиция начнет бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим", — говорит Давыдов. По его словам, "гвардейцы" должны быть готовы отвечать на такие события, которые происходили на Майдане.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в начале октября 2016 года в Москве и крупных городах России прошел первый ежегодный Форум студенческой молодежи "Российская студенческая неделя".
"Российская студенческая неделя" — это первое масштабное студенческое мероприятие, проводимое в новом учебном году. Планировалось сделать его ежегодным. Главная цель проведения Российской студенческой недели — разработка федеральной стратегии развития студенчества, создание новых условий для профессиональной, творческой и социальной самореализации студентов", — рассказали тогда в МГЕР.
Читайте также:
"Молодая гвардия " предлагает новый праздник
"Молодая гвардия" провела "политучения". Никто серьёзно не пострадал
'Молодая Гвардия' обвиняет 'Ведомости' в искажении информации
Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Администрация Трампа ищет замену военному контингенту США на севере Сирии. Если она договорится с Саудовской Аравией, то это осложнит обстановку на юге страны.