В России создадут отряды для борьбы с кидающейся камнями оппозицией

В Москве, а также в городах-миллионниках "молодогвардейцы" создадут группы для обучения уличным технологиям и приемам массовой мобилизации на митингах. Группы по 100-200 человек будут действовать в поддержку власти и в случае, если оппозиция начнет "кидаться камнями", рассказал лидер МГЕР Денис Давыдов.

Фото: http://www.molgvardia.ru

Эти группы, пишет "Дождь", будут способны "за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам". Также в течение суток гвардейцы должны быть способны вывести на улицу полторы тысячи человек.

В группы должны войти идеологически подкованные люди, которые следят за повесткой СМИ и телеграм-каналов, если они продолжат существование, публикуются в новости слова Давыдова.

"Если оппозиция начнет бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим", — говорит Давыдов. По его словам, "гвардейцы" должны быть готовы отвечать на такие события, которые происходили на Майдане.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в начале октября 2016 года в Москве и крупных городах России прошел первый ежегодный Форум студенческой молодежи "Российская студенческая неделя".

"Российская студенческая неделя" — это первое масштабное студенческое мероприятие, проводимое в новом учебном году. Планировалось сделать его ежегодным. Главная цель проведения Российской студенческой недели — разработка федеральной стратегии развития студенчества, создание новых условий для профессиональной, творческой и социальной самореализации студентов", — рассказали тогда в МГЕР.

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