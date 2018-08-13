Жириновский решил превратить ЛДПР в Легенду Державы

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский зарегистрирует новую расшифровку аббревиатуры партии. Так, "Либерально-демократическая партия" станет "Легендарной державной партией", сообщило радио "Говорит Москва".

Политик рассказал, что на данный момент у партии два официально зарегистрированных равноправных названия - ЛДПР и Либерально-демократическая партия. Скоро этот список пополнит и третье название.

«Во всех трех случаях - ЛДПР. Потому что мы действительно легендарная. Все три названия имеют одинаковую юридическую силу», - отметил Жириновский.

Он заявил, что используемый в политике лексикон - пережиток советского прошлого, от которого нужно избавляться.

Источник фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

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