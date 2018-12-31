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Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем

Политика » Партии » КПРФ

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов искренне полагает, что новый год — это семейный домашний праздник.

Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем. 396614.jpeg

— У меня будет много внуков, друзей и родственников. Мы посидим за общим столом, поздравим, повспоминаем.

У нас этот год довольно любопытный: год юбилеев. У меня сыну 50 лет исполнилось. Старшему внуку — 30 лет, следующему внуку — 25, еще одному — 20. Короче говоря, юбилейный год.

Подводим итоги. У меня вышли две уникальные работы. Одна из них — "Глобализация России под прицелом глобализма". И еще я вместе с моим, увы, ушедшим из жизни учителем Ивановым успел закончить работу "История отечества российского: взгляд из XXI века в лицах, озарениях и поступках".

Впереди небольшие каникулы: лыжи, коньки, бильярд, прогулки.

Касательно законодательных планов на следующую сессию доктор философских наук Зюганов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" отметил, что "у нас большие планы. Следующий год у нас очень любопытный. Там большая выборная кампания. Нам надо "отремонтировать" избирательное законодательство. Прошедший год показал, что партия власти этого не сделала. Президентские выборы превратились не в дебаты и диалог, просто всех "согнали в клетку" к Соловьеву, а он умеет этим политическим зоопарком управлять вместо нормального рассмотрения программ.

Мы подготовили сейчас программу "Десять шагов к достойной жизни" — 12 законов, как сформировать бюджет развития в 25 триллионов. И, главное, базовое образование для всех — помочь бедствующим детям войны и талантливым детям. Сделать все для того, чтобы поддержать тех, кто живет на земле и трудится на ней.

Касательно пенсионной реформы Геннадий Зюганов сообщил, что собрано почти сто подписей и сделано обращение в Конституционный суд. "Мы считаем, что этот закон неконституционный, он резко ухудшает самочувствие миллионов граждан, обижает тех, кто достойно трудился и трудится. Он перекрывает перспективы развития молодежи. Поэтому продолжаем борьбу за выполнение 55-й статьи Конституции, которая гласит "нельзя принимать законы, ухудшающие социальное самочувствие граждан". А этот закон резко ухудшает самочувствие миллионов граждан", — сказал корреспонденту "Правды.Ру" Геннадий Зюганов.

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Темы КПРФ Новый год итоги года Геннадий Зюганов пенсионная реформа новогодние каникулы новогодние праздники
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