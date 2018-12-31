Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов искренне полагает, что новый год — это семейный домашний праздник.
— У меня будет много внуков, друзей и родственников. Мы посидим за общим столом, поздравим, повспоминаем.
У нас этот год довольно любопытный: год юбилеев. У меня сыну 50 лет исполнилось. Старшему внуку — 30 лет, следующему внуку — 25, еще одному — 20. Короче говоря, юбилейный год.
Подводим итоги. У меня вышли две уникальные работы. Одна из них — "Глобализация России под прицелом глобализма". И еще я вместе с моим, увы, ушедшим из жизни учителем Ивановым успел закончить работу "История отечества российского: взгляд из XXI века в лицах, озарениях и поступках".
Впереди небольшие каникулы: лыжи, коньки, бильярд, прогулки.
Касательно законодательных планов на следующую сессию доктор философских наук Зюганов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" отметил, что "у нас большие планы. Следующий год у нас очень любопытный. Там большая выборная кампания. Нам надо "отремонтировать" избирательное законодательство. Прошедший год показал, что партия власти этого не сделала. Президентские выборы превратились не в дебаты и диалог, просто всех "согнали в клетку" к Соловьеву, а он умеет этим политическим зоопарком управлять вместо нормального рассмотрения программ.
Мы подготовили сейчас программу "Десять шагов к достойной жизни" — 12 законов, как сформировать бюджет развития в 25 триллионов. И, главное, базовое образование для всех — помочь бедствующим детям войны и талантливым детям. Сделать все для того, чтобы поддержать тех, кто живет на земле и трудится на ней.
Касательно пенсионной реформы Геннадий Зюганов сообщил, что собрано почти сто подписей и сделано обращение в Конституционный суд. "Мы считаем, что этот закон неконституционный, он резко ухудшает самочувствие миллионов граждан, обижает тех, кто достойно трудился и трудится. Он перекрывает перспективы развития молодежи. Поэтому продолжаем борьбу за выполнение 55-й статьи Конституции, которая гласит "нельзя принимать законы, ухудшающие социальное самочувствие граждан". А этот закон резко ухудшает самочувствие миллионов граждан", — сказал корреспонденту "Правды.Ру" Геннадий Зюганов.
Читайте также:
Пенсионная реформа — путь к краху России
Почему пенсионная реформа — это дефолт власти перед обществом
Пенсионная реформа: государства нет — есть Путин?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Израильский эксперт Яков Кедми считает, что время Украины как независимого государство закончилось. В скором времени танки ДНР могут прорвать украинскую оборону.
Израильский эксперт Яков Кедми считает, что время Украины как независимого государство закончилось. В скором времени танки ДНР могут прорвать украинскую оборону.
В Твери школьники умышленно бросили петарду в детскую коляску, где находился ребенок. Теперь с хулиганами будет разбираться полиция.
В Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Россия и Сирия выиграли на терпении.