Дерипаска потребовал у Зюганова миллион рублей.

Миллиардер Олег Дерипаска через суд требует у лидера КПРФ Геннадия Зюганова миллион рублей. В такую сумму предприниматель оценил моральный ущерб от заявления, сделанного политиком 9 января на пленарном заседании Государственной Думы. Тогда Зюганов назвал бизнес Дерипаски "аферой и преступлением". Политик обвинил компанию Rusal в краже промышленных предприятий и призвал к расследованию этих обстоятельств.
В исковом заявлении Дерипаски, которое оказалось в распоряжении РБК, слова Зюганова характеризуются как "голословные оскорбления". В случае, если иск будет удовлетворен, предприниматель обещает направить полученные средства на благотворительные цели.
Отвечать в суде по искам об оскорблениях Геннадию Зюганову приходилось неоднократно. Например, в 2006 году глава компартии был признан виновным в оскорблении чести и достоинства политолога Бориса Кагарлицкого, а в 2008 году проиграл аналогичный иск кемеровскому губернатору Аману Тулееву.
Источник фото: weforum.org
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