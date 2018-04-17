ОМОН, бойня, посадки: оппозиция устроит беспорядки 5 мая?

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов попытается договориться с лидером ФБК Алексеем Навальным о проведении совместной акции 5 или 6 мая.

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Не исключено, что в акции примут участие представители "Открытой России" Михаила Ходорковского, которые уже пообещали всем задержанным на планирующейся демонстрации поддержку. Возможно, к ним присоединятся и представители ПАРНАСа Михаила Касьянова, а также сопредседатель Партии перемен Дмитрий Гудков.

Ранее Удальцов уже анонсировал подачу заявки на акцию протеста 6 мая - в годовщину протестов на Болотной площади 6 мая 2012 года. По данным оппозиционеров, так будет выражено непризнание итогов президентских выборов и инаугурации Путина.

Что характерно, Навальный оппозиционные силы к консолидации не призывал, ограничившись заявлением, что "ждет на улицах граждан России". В "Яблоке" уже пояснили, что не придут на акцию, считая, что "протестовать надо было на президентских выборах". "

Напомним, акция 6 мая 2012 года была согласована с властями, но в итоге более 30 человек получили реальные сроки заключения, став фигурантами "болотного дела". По этому поводу супруга Сергея Удальцова ранее рассказывала, что "главные по Болотной" заранее планировали "собраться у Ударника", готовили палатки для лагеря, и т.п.

По какому-то загадочному стечению обстоятельств Дейниченко не выезжает с Давидисом накануне на площадь и вдруг в самом неподходящем месте на следующий день появляется оцепление. Цепь, конечно, провокация властей, но эта провокация не возникла прямо-таки на пустом месте. Ну, кому-то просто нужно было поменьше орать накануне, что не нужно идти на место митинга, а собираться всем у Ударник",- рассказывает она известному оппозиционеру Всеволоду Чернозубу.

Фактически, людей звали на "мирный и согласованный митинг", заранее планируя развернуть палаточный лагерь и "стартовать Майдан", а организаторы, как только ситуация стала критичной, самоустранились.

Отметим, что победа Владимира Путина более чем убедительна - за все предыдущие сроки: свои голоса действующему президенту отдали 56 миллионов человек или 76,67% от всех проголосовавших. С убедительной победой его поздравили лидеры Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Венесуэлы, Боливии, Таджикистана, Киргизии, Китая и Сербии. Запад ожидаемо промолчал.

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