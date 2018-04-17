Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

ОМОН, бойня, посадки: оппозиция устроит беспорядки 5 мая?

Политика » Партии

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов попытается договориться с лидером ФБК Алексеем Навальным о проведении совместной акции 5 или 6 мая.

ОМОН, бойня, посадки: оппозиция устроит беспорядки 5 мая?. 385941.jpeg
Wikimedia Commons

Не исключено, что в акции примут участие представители "Открытой России" Михаила Ходорковского, которые  уже пообещали всем задержанным на планирующейся демонстрации поддержку. Возможно, к ним присоединятся и представители ПАРНАСа Михаила Касьянова, а также сопредседатель Партии перемен Дмитрий Гудков.

Ранее Удальцов уже анонсировал подачу заявки на акцию протеста 6 мая - в годовщину протестов на Болотной площади 6 мая 2012 года. По данным оппозиционеров, так будет выражено непризнание итогов президентских выборов и инаугурации Путина.

Что характерно, Навальный оппозиционные силы к консолидации не призывал, ограничившись заявлением, что "ждет на улицах граждан России".  В "Яблоке" уже пояснили, что не придут на акцию, считая,  что "протестовать надо было на президентских выборах". "

Напомним, акция 6 мая 2012 года была согласована с властями, но в итоге более 30 человек получили реальные сроки заключения, став фигурантами "болотного дела".  По этому поводу супруга Сергея Удальцова ранее рассказывала, что "главные по Болотной" заранее планировали "собраться у Ударника", готовили палатки для лагеря, и т.п.

По какому-то загадочному стечению обстоятельств Дейниченко не выезжает с Давидисом накануне на площадь и вдруг в самом неподходящем месте на следующий день появляется оцепление. Цепь, конечно, провокация властей, но эта провокация не возникла прямо-таки на пустом месте. Ну, кому-то просто нужно было поменьше орать накануне, что не нужно идти на место митинга, а собираться всем у Ударник",- рассказывает она известному оппозиционеру Всеволоду Чернозубу.

Фактически, людей звали на "мирный и согласованный митинг", заранее планируя развернуть палаточный лагерь и "стартовать Майдан", а организаторы, как только ситуация стала критичной, самоустранились.

Отметим, что победа Владимира Путина более чем убедительна - за все предыдущие сроки: свои голоса действующему президенту отдали 56 миллионов человек или 76,67% от всех проголосовавших.  С убедительной победой его поздравили лидеры Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Венесуэлы, Боливии, Таджикистана, Киргизии, Китая и Сербии. Запад ожидаемо промолчал. 

Читайте больше:

Выборы-2018: провалившаяся оппозиция требует не признавать Путина

Темы путин оппозиция
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 17.04 целеустремленны
Чаепития в Академии
Академик Оганесян: "Низкий поклон всем, кто поверил в нас"
Криптобиржи
XRP удалось задержаться на $0,65 после "зеленых выходных"
Читательский топ
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Началось: Армения пошла по пути Украины
Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии
Доклад из прошлого. Будущее России по оценкам Национального совета по разведке США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину

Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.

Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Ближний Восток
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Мир
Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии
США и Канада
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России

Американский президент Дональд Трамп был готов ударить по российским и иранским объектам в Сирии, но в Пентагоне выступили против этой идеи. 

СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Началось: Армения пошла по пути Украины
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Партии
Царь горки: битва началась, пленных не будет
Ближний Восток
США введут новые санкции против России 16 апреля
Мир
Дети Асада отдыхают в "Артеке"

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".

Дети Асада отдыхают в "Артеке"
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Министерство обороны
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Морской путь Тартус-Севастополь обсуждают Сирия и Россия
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 17.04 целеустремленны Соломон Соловьев Харун Яхья По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут Харун Яхья Любовь Степушова Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"? Любовь Степушова
Комментарии
США решили купить Донбасс
Царь горки: битва началась, пленных не будет
ОМОН, бойня, посадки: оппозиция устроит беспорядки 5 мая?
Открытка оппозиции: 86% россиян против любых протестов
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Юра, мы все потеряли: в Москве украдена барокамера Гагарина
США решили купить Донбасс
США пояснили подготовку к удару по армии России в Сирии
Минтруд: почему безработным предлагают зарплаты нищих
Трамп официально призвал Россию готовиться к ракетному удару
Трамп официально призвал Россию готовиться к ракетному удару
Открытка оппозиции: 86% россиян против любых протестов
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Началось: Армения пошла по пути Украины
Юра, мы все потеряли: в Москве украдена барокамера Гагарина
Рынок понял, зачем бомбили Сирию. Нефть растет
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Началось: Армения пошла по пути Украины
Началось: Армения пошла по пути Украины
Началось: Армения пошла по пути Украины
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана

Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?

Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
Ближний Восток
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
США и Канада
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
Мир
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался