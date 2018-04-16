Оппозиция обвинила "лузера" Навального в двойных стандартах

"Открытая Россия" оппозиционера Михаила Ходорковского заявила о готовности стать нейтральной площадкой для обсуждения единого кандидата на пост мэра Москвы.

Представители ОР сообщили об этом на форуме муниципальных депутатов, организованном кандидатом в мэры Дмитрием Гудковым. При этом за переговоры с мэрией о прохождении муниципального фильтра будет отвечать политик Ксения Собчак.

Лидер Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный ранее отказался поддерживать кандидатуру Гудкова на выборах мэра, предпочтя высказаться за оппозиционера Илью Яшина.

При этом все кандидаты в мэры Москвы должны собрать 110 подписей муниципальных депутатов в большинстве районных советов. Так как представители оппозиционных партий из-за фильтра зарегистрировать своего кандидата не могут, встает вопрос о выдвижении от демократов одного человека.

Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак при этом намерена узнать в администрации города, "будут ли праймериз оппозиции основанием для прохождения фильтра". "Если мэр Сергей Собянин скажет, что да, то это одна картина. А если скажет, что, мол, вы хоть обпроводитесь свои праймериз, я вас все равно не допущу, то какой тогда смысл вообще дальнейших обсуждений? Если все равно через муниципальный фильтр, из той картины, которую я сейчас вижу, пропустят только блогера Илью Варламова", - подчеркнула она.

Навальный ожидаемо будет призывать к бойкоту выборов, поэтому Собчак уже обвинила его в двойных стандартах, напомнив о том, что ее собственное выдвижение на президентских выборах лидер ФБК называл спойлерством.

Стоит добавить, что ранее Гудков заявил, что рассчитывал на поддержку Яшина, которому он помог провести команду в муниципальные депутаты. Но в ФБК заявили, что после выдвижения Собчак "в противовес Леше, он более не воспринимает ни ее саму, ни ее окружение как соратников".

Правда.Ру" ранее сообщала, что главный "борец с коррупцией" Алексей Навальный вместе со своим неизменным соратником Леонидом Волковым в 2017 году привычно пошли в обход существующим законам, создав откровенно мошенническую схему сбора средств "на президентскую кампанию", нарушающую все правила пользования международными платёжными системами, а заодно и финансовое, и предвыборное законодательства.

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