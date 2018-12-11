Комиссия по этике "Единой России" пройдет боевое крещение в Подмосковье

Закончил свою работу XVIII съезд партии "Единая Россия". Он запомнился довольно резкой критикой со стороны главы государства и основателя партии Владимира Путина, призвавшего не опускаться "ниже плинтуса".

Падающий рейтинг партии власти и явный кризис в системе глобального партстроительства сподвиг кремлевских идеологов санкционировать возвращение к проверенной советской модели, предполагающей официальную идеологизацию (в Устав "Единой России" возвращена идеологическая преамбула) и реинкарнацию знаменитого "морального кодекса" в виде свода этических норм члена ЕР, окрещенных в СМИ "семью заповедями".

Кроме этого, отчётливо прозвучала общая установка на обновление и чистку рядов "Единой России", которая была скрыта под многозначительным понятием "ротация".

Достаточно предсказуемо выглядит и повышенное внимание к муниципальному уровню, на который будут вешать все "косяки" практической работы партии с народом. При этом фундаментальные партийно-государственные идеологемы должны оставаться незыблемыми и несомненными. Изобретен и карающий меч в виде специальной Комиссии по этике.

"Новые" инструменты возвращения доверия населения, провозглашенные на съезде, должны проходить апробацию на низовом уровне. Высока вероятность, что одной из первых "жертв" станет местное отделение ЕР в городском округе Лосино-Петровский Московской области. Ситуация там и в самом деле вопиющая. По информации Московского комсомольца в приемную Председателя партии "Единая Россия" накануне съезда поступили десятки заявлений о выходе из партии, оформленные в виде коллективного открытого обращения.

Источник в Министерстве юстиции РФ отмечает, что внутрипартийный конфликт мог возникнуть в Лосино-Петровском вследствие очевидной партийно-организационной безалаберности. В рамках подмосковной муниципальной реформы часть Щелковского района была присоединена к Лосино-Петровскому городскому округу. Согласно п. 14.1. Устава партии "Единая Россия" местное отделение осуществляет свою деятельность в пределах территории соответствующего муниципального образования. В данном случае руководство местного Лосино-Петровского отделения проигнорировало факт присоединения новых первичных отделений, действующих ранее в Щелковском районе. В результате 256 членов партии, объединенных в 12 первичек, оказались "неучтенными" и потеряли возможность реализовывать права, предусмотренные разделом 5 Устава партии. Более семи месяцев они лишены каких-либо партийных прав.

Кроме того, отмечает источник, политсовет местного Лосино-Петровского отделения не прошел естественную процедуру обновления в связи с присоединением новых территорий. В результате в его составе нет ни одного представителя, избранного делегатами от "присоединенных" первичных отделений, что так же является нарушение Устава (п. 5.1.1.). Много вопросов вызывает и правомочность конференции местного отделения, на которой главным был вопрос о выдвижении списков кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский на выборах, назначенных на 23 декабря 2018 года.

Всю эту хитрую казуистику дополняет пикантный неоспоримый факт: большая часть политсовета местного Лосино-Петровского отделения партии "Единая Россия" с чистой совестью баллотируется в депутаты по спискам ЕР. Внешне все это напоминает хорошо спланированную операцию, лишившую возможности членов ЕР бывшего Щелковского района участвовать в жизни партии и влиять на ее решения на местном уровне, в том числе по вопросам выборов в совет депутатов. Дорога к электоральному успеху у группы лиц очищена. Какая-то совершенно безнравственная картина получается.

Вероятно, организаторы этого процесса считали себя в абсолютной безопасности, но вдруг случился…съезд "Ежиной России". Комиссии по этике и другим контрольным институтам партии власти явно есть чем заняться. Сначала в своем партийном доме надо навести порядок, прежде чем за всю необъятную Россию браться.