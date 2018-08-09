Опубликован жуткий "темник" властей по пенсионной реформе

Сразу в нескольких крупных телеграмм-каналах, посвящённых российской политике, появилась информация о новом «темнике» по поводу пенсионной реформы. Естественно, что в рамках озвученных тезисов, указывается и на правильность и необходимость этой реформы, и на то, что референдум, который пытаются организовать по данному вопросу оппозиционные политические силы - это фикция, он не состоится, и сторонников у него не так много.



Доживут ли россияне до пенсии?

Кстати, риторика «темника» очень похожа на ряд высказываний представителей партии «Единая Россия», когда законопроект принимался в первом чтении.

К примеру, тогда Андрей Исаев заявил, что «предложение правительства - предложение по сохранению пенсионной системы. В противном случае люди могут рассчитывать лишь на минимальное пособие от государства и на себя». А в процитированных положениях «теминка», значится, например, такой: «Быть против повышения пенсионного возраста - обрекать Россию на бедность (не хватает бюджета), придется чуть ли не занимать снова у МВФ - а там стеной стоят санкции».

Наше издание «Правда.ру» уже предполагало, что именно в таком формате и будет выстроен ответ обществу по поводу массового недовольства увеличением пенсионного возраста . И что в информационном и политическом плане - это крайне слабый и даже вредный ответ, поскольку он только еще больше будет раздражать российский социум.

Но, судя по всему, ответственные за коммуникацию с населением государственные чиновники не в состоянии выдумать нечто хоть сколько-нибудь адекватное. Что очень многое говорит и про саму реформу, и про то, кому и для чего она в действительности нужна и насколько «полезна».

Особой популярностью уже сейчас в этом «темнике» пользуется тезис «про котиков». В частности, в документе сказано: «Принцип КОШЕЧКИ - если кошечку только кормить-поить, но не давать ей бегать, играть, то она рано умрет. У человека похожая история.

Многие 60-летние умирают у окошек в одиноких пенсионерских домах и квартирах, а так у них будет среда общения». Тут, конечно, можно сразу ответить, что, если кошечку не кормить и не поить, а заставлять таскать тяжести с утра до вечера она тоже долго не протянет. Но важна тут даже не суть тезиса, а глубина образного ряда. То есть, власти настолько нечего сказать людям, что она пытается объяснять необходимость реформы «на кошках».

При этом, помимо тезисов о том, что «Референдум все равно не состоится» есть указания и на то, как реагировать и агитировать население по ходу этого самого референдума, если он все же произойдет. Примерно вот так: «Тупой народ всегда выбирает популистские решения - если ты не тупой, не стоит голосовать за "не повышать возраст", основываясь только на сетевом и общественном хайпе "придется работать до смерти". Те, кто разобрался - выберут "повышать", кто против - недалекие».

То есть, пресловутое разделение, дробление общества присутствует и здесь во всей красе. И если в краткосрочной перспективе - не очень понятно, как такой тезис поможет в ходе референдума властям, то вот в долгосрочной перспективе - дробление и так с трудом единого российского народа, это ход, который заслуживает «премии Дарвина», не меньше.

Есть и еще один «разделитель»: «Работники бюджетной сферы, силовики, госслужащие, сотрудники госкомпаний защищены от повышения пенсионного возраста - им это надо объяснить и попросить обязательно проголосовать на референдуме, если такой случится». То есть, если раньше у нас люди недолюбливали чиновников, то теперь под ту же категорию рискуют попасть и простые бюджетники. Что, конечно, тоже очень «сильный» идеологический ход. Дробить общество и противопоставлять одну его часть другой - так по полной программе.

В целом, вся история с пенсионной реформой выглядит, как нарастающий политический кризис. И с каждым новым шагом что ЕР, что правительства, что Кремля, ситуация только ухудшается. И результаты референдума по вопросу увеличения пенсионного возраста, если он все же состоится, вполне понятны и предсказуемы.

И дело здесь уже даже не в пенсиях и возрасте как таковых, а в том, что с народом, как оказалось практически никто из властных структур не умеет вести адекватный диалог. С кошками, кажется, они общаются лучше, чем с людьми.