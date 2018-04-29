Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украинских браконьеров будут отлавливать в Азовском море

Политика » Силовые структуры » ФСБ

ФСБ заявила, что пограничная служба теперь будет бороться с браконьерами в Азовском море, в частности, украинскими. Из-за рыболовецких сетей браконьеров с начала года на побережье Черного и Азовского морей погибли 70 дельфинов, сообщает пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ.

Украинских браконьеров будут отлавливать в Азовском море. Украинских браконьеров будут отлавливать в Азовском море

Речь идет о незаконном промысле там, где лов запрещен либо проходят миграционные пути дельфинов. Дельфина — а это азовки, белобочки и афалины — были убиты людьми. Браконьеры вспарывают дельфинам животы, отрезают плавники, головы. При этом на тушах остаются элементы немаркированных сетей.

"Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море — внутренних водах Российской Федерации и Украины", — сказано в заявлении.

Статистика эта далеко не полная, поскольку фиксируются только те случаи, о которых сообщают местные жители. Помощь пограничникам оказывают сотрудники научно-экологической организации "Безмятежное море".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 25 марта в Азовском море было захвачено российское судно "Норд" с экипажем из десяти человек. Пограничники Украины остановили его в 15 милях от Обиточной косы. На судне находилось десять членов экипажа, которые якобы нарушили порядок въезда в Крым (который Киев считает оккупированным) и выезда из Украины. Судно с командой россиян отконвоировали в порт Бердянска. Капитану предъявили обвинение в "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Читайте также:

Ввод флота России в Азовское море напугал Украину

Как накажут Украину за захват второго российского судна

Эксперт: захвати Украина судно США — ее бы стерли с лица земли

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Атака военно-морских сил Украины: ЧП на побережье Азовского моря
Темы дельфины браконьеры Азовское море
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Георгий Шпагин - отец оружия Победы
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Формула небес
Астролог: рожденные 29.04 энергичны
Читательский топ
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Западу посоветовали гнать Россию отовсюду, откуда только возможно
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Новости Все >
КНДР устроит публичное закрытие ядерного полигона
Украинских браконьеров будут отлавливать в Азовском море
Ребенок погиб, случайно упав в сливной колодец
Американцы приуныли: у русских — "устрашающий" подводный флот
Директор Народного банка Китая: за и против блокчейна
Татарстан добивается от Москвы расширения суверенитета
Популярное Комментируемое Выбор читателей
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина

На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...

Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Точка зрения
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Мир
Западу посоветовали гнать Россию отовсюду, откуда только возможно
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина

На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...

Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Мир
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Точка зрения
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС

Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.

России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Мир
В Киеве предложили забрать у России Крымский мост как "контрибуцию"
Мир
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Игорь Буккер Георгий Шпагин - отец оружия Победы Игорь Буккер Василий Амирджанов Квант исключительности. Он неизлечим? Василий Амирджанов Соломон Соловьев Астролог: рожденные 29.04 энергичны Соломон Соловьев
Комментарии
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
США требуют от всех банков мира заблокировать "русские деньги"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ
Татарстан добивается от Москвы расширения суверенитета
Квант исключительности. Он неизлечим?
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Коллекция предателей Родины. Виктор Беленко
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ
Татарстан добивается от Москвы расширения суверенитета
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ
Польские СМИ: Россия больно по нам ударит "Макдоналдсом"
“Папаша” Красной Армии и его легендарный пистолет-пулемет “ППШ-41”
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель вернулись домой из США с пустыми руками. Дональд Трамп указал им на их места. Почему Трамп игнорирует Евросоюз, но не Россию?

Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался