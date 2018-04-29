Украинских браконьеров будут отлавливать в Азовском море

ФСБ заявила, что пограничная служба теперь будет бороться с браконьерами в Азовском море, в частности, украинскими. Из-за рыболовецких сетей браконьеров с начала года на побережье Черного и Азовского морей погибли 70 дельфинов, сообщает пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ.

Речь идет о незаконном промысле там, где лов запрещен либо проходят миграционные пути дельфинов. Дельфина — а это азовки, белобочки и афалины — были убиты людьми. Браконьеры вспарывают дельфинам животы, отрезают плавники, головы. При этом на тушах остаются элементы немаркированных сетей.

"Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море — внутренних водах Российской Федерации и Украины", — сказано в заявлении.

Статистика эта далеко не полная, поскольку фиксируются только те случаи, о которых сообщают местные жители. Помощь пограничникам оказывают сотрудники научно-экологической организации "Безмятежное море".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 25 марта в Азовском море было захвачено российское судно "Норд" с экипажем из десяти человек. Пограничники Украины остановили его в 15 милях от Обиточной косы. На судне находилось десять членов экипажа, которые якобы нарушили порядок въезда в Крым (который Киев считает оккупированным) и выезда из Украины. Судно с командой россиян отконвоировали в порт Бердянска. Капитану предъявили обвинение в "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

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