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Источник Правда.Ру

ФСБ начал захват украинских браконьеров в Азовском море

Политика » Силовые структуры » ФСБ

Краснодарские пограничники задержали в Азовском море судно с двумя браконьерами без документов. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.


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"На борту находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского. Маломерное судно и браконьеры в связи с отсутствием у них документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство, доставлены в порт Ейск для установления личности и принятия процессуального решения", — заявили в региональном погрануправлении.

В МИД Украины сообщили, что Киев проверяет информацию о задержании пограничниками рыбаков, консул Украины в РФ выехал на место для выяснения обстоятельств.

Напомним, ранее управление госслужбы Украины по ЧС в Запорожской области сообщило, что 10 мая в акватории Азовского моря исчезли рыбаки из Бердянска. Они вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и не вернулись. Поиски пропавших прекратили в пятницу вечером, так как супруга одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 25 марта в Азовском море было захвачено российское судно "Норд" с экипажем из десяти человек. Пограничники Украины остановили его в 15 милях от Обиточной косы. На судне находилось десять членов экипажа, которые якобы нарушили порядок въезда в Крым (который Киев считает оккупированным) и выезда из Украины. Судно с командой россиян отконвоировали в порт Бердянска. Капитану предъявили обвинение в "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

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Темы фсб браконьеры азовское море
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