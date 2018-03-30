Российская армия весной примет в свои ряды 128 тыс. солдат

Руководство министерства обороны России заявило, что в ходе весеннего призыва на срочную службу призовут 128 тыс. россиян.

Такой показатель на 10% меньше прошлогоднего, пояснил начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

По его словам, весной 2017 года на службу призвали 142 тыс. человек. Весной 2018 года ряды российских войск должны пополнить 128 тыс. Бурдинский подчеркнул, что снижение числа солдат-срочников связано с увеличением количества военных, служащих по контракту.

Напомним, весенний призыв в России стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. В начале марта текущего года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном прохождении профессионального психологического отбора при призыве граждан на военную службу.

Призывная кампания набирает обороты. И все чаще готовы служить в армии даже те, кого медкомиссия отстранила от службы в Вооруженных силах. Могут ли все-таки служить в российской армии такие молодые люди и о законопроекте депутата ГД Андрея Красова вы услышите в комментарии сенатора Франца Клинцевича, Комитет по обороне и безопасности СФ РФ