Опубликовано видео массового подводного залпа ракет "Булава"

Российское министерство обороны обнародовало видео подводного пуска баллистических ракет "Булава".





Ранее сообщалось, что головной корабль проекта 955 "Борей" "Юрий Долгорукий" накануне произвел успешный пуск четырех ракет "Булава" из акватории Белого моря. Стрельба велась по целям, расположенным на камчатском полигоне Кура.

На кадрах видео можно наблюдать, как подводная лодка выходит в море, демонстрируется работа экипажа на постах, приказ командира подлодки капитана первого ранга Владимира Ширина о боевой тревоге. После обратного отсчета командиру докладывают об успешном старте ракет из шахт.

"Произведен старт баллистической ракеты, замечаний нет", - доложил командир подлодки членам госкомиссии.

По данным пресс-службы Северного флота, залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах проекта "Борей" прошла впервые.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что "Юрий Долгорукий", построенный по проекту 955, является головным стратегическим ракетоносцем новой серии. Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения, вооруженных баллистическими ракетами комплекса "Булава", должна стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

Длина корпуса АПЛ "Юрий Долгорукий" составляет 170 метров. Ширина - 13,5 метра, максимальная глубина погружения - 450 метров, скорость подводного хода - 29 узлов. Вслед за АПЛ "Юрий Долгорукий" были заложены субмарины "Александр Невский", "Владимир Мономах" и "Князь Владимир".

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