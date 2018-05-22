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Источник Правда.Ру

Правду о ракетах "Буревестник" американцы выдали за вранье

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Бросковые испытания отдельных блоков нашей новейшей ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" американцы выдали как неудачу в испытаниях ракет как таковых, считает военный эксперт Михаил Александров.


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Телеканал CNBC сообщил, что в 2017 году все четыре испытания новой российской крылатой ракеты с ядерным двигателем прошли неудачно. По данным анонимного источника канала, запуски закончились крушениями, но испытания продолжаются и "США в настоящее время не могут противостоять этому оружию".

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, "это был информационный вброс, а не чистое вранье". Американцы интерпретируют некоторые наши так называемые "бросковые испытания" отдельных блоков как неудачу в испытаниях ракет в целом, заметил эксперт "Правды.Ру". Михаил Александров пояснил "Правде.Ру", что твердотопливный блок выводит данную ракету на определенную высоту, а затем включается ядерная силовая установка, которая дает ей возможность лететь на дозвуковой скорости неограниченное расстояние.

"Вполне возможно, что проводились испытания именно твердотопливного двигателя, который выводил ракету на определенную высоту. Она летела четыре секунды, после чего двигатель отрабатывал, и этой информации было достаточно, чтобы понять, что он работает нормально", — сказал "Правде.Ру" военный политолог.

Основную часть ракеты, оснащенную маршевым ядерным двигателем, по его словам, при этом не испытывали, "а могли испытывать отдельно, сбрасывая ракету с самолета на определенной скорости, чтобы она продолжала полет дальше".

"Мы здесь (проводя раздельные испытания. — Ред.) вынуждены следовать условиям Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РМСД). Ракета, о которой идет речь, — большой дальности, и она не попадает под действие этого документа, но если мы будет испытывать эту ракету на дистанцию 1000 километров, американцы могут заявить, что мы нарушаем договор", — заметил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Михаил Александров.

Задача западных СМИ, по его мнению, показать, что США не отстали от России, "но они отстали". Например, в области гиперзвуковых вооружений, систем радиоэлектронной борьбы, по танкам и артиллерии и даже по авиации, "потому что российский самолет Су-57 значительно превосходит американский F-22". Что же касается стратегических наступательных вооружений, "то ракета "Сармат" позволяет нам говорить о том, что Россия совершила технологический рывок и здесь тоже обошла США", сказал "Правде.Ру" Михаил Александров.

Заметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так прокомментировал заявления CNBC: "Слушайте президента Российской Федерации Путина и верьте ему".

Напомним, президент в своем послании Федеральному Собранию 1 марта рассказал о "крылатой ракете с ядерной энергоустановкой", способной находиться в воздухе неограниченное количество времени и избегать перехвата. Это заявление сопровождалось показом видеозаписи испытаний этой ракеты и анимированного ролика, демонстрировавшего то, как она может обходить системы противоракетной обороны. Конкурс министерства обороны среди интернет-пользователей дал ей название "Буревестник".

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Темы ракета Буревестник оружие России михаил александров
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