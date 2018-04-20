Российский флот лишится легендарных подводных крейсеров

Российские военные приняли решение к 2020 году вывести из состава Тихоокеанского флота два легендарных подводных крейсера проекта "Кальмар".

Речь идет о кораблях "Георгий Победоносец" и "Подольск", которые будут заменены атомными подводными лодками проекта "Борей", вооруженные ракетами "Булава".

Сообщается, что к 2020 году будут списаны два из трех "Кальмаров". Отметим, что для несения службы в ТОФ будут использованы подлодка проекта 885М "Казань", обновленная ПЛ проекта 949АМ "Иркутск", лодки проекта 971М "Братск" и "Самара".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент России Владимир Путин в 14-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Оно стало рекордным по продолжительности - почти два часа. Но на фоне сказанного президентом России это не более чем статистика.

Вопросам безопасности была посвящена вторая часть послания. Начал Владимир Путин с того, что напомнил, как Соединенные Штаты раз за разом игнорировали вопросы России касательно развертывания глобальной системы противоракетной обороны. По словам Путина, Москва долго уговаривала Вашингтон не нарушать договор по ПРО, "но все было тщетно".

"В какой-то момент казалось, что компромисс с США по ПРО может быть найден, но Вашингтон отклонил все предложения", - сообщил президент.

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