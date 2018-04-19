Без лишнего шума: о чем поговорили глава Генштаба и главком НАТО

В Баку встретились начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Кертис Скапаротти. Они обсудили военную деятельность НАТО и России в Европейском регионе, повышение мер доверия и предотвращения инцидентов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Фото: mil.ru

"Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти в Баку (Азербайджанская Республика). В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов", — говорится в сообщении.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Баку прибыл с рабочим визитом глава российского Генштаба Валерий Герасимов для встречи с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку (Азербайджанская Республика). Глава российского генштаба планирует встретиться с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапарротти", — говорилось в сообщении пресс-службы Минобороны.

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