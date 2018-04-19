Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ

В Баку прибыл с рабочим визитом глава российского Генштаба Валерий Герасимов для встречи с с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку (Азербайджанская Республика). Глава российского генштаба планирует встретиться с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапарротти", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе, а также ситуацию в Сирии. Во время рабочей поездки Герасимов будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти дал высокую оценку новой военной технике и вооружениям России. В частности, речь идет о ракетном комплексе "Калибр".
Военачальник признал, что Россия на данном этапе "модернизирует свои системы, а также строит новые — на будущее". "Они переоборудовали свои летательные аппараты и корабли для определенных средств поражения, которые очень эффективны", — сказал Скапарротти, являющийся также главой Европейского командования ВС США.
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