Названа новейшая техника, которую покажут на параде Победы

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые представят некоторые новейшие образцы техники. Она в ближайшее время поступит в войска, сообщает "Газета.Ру".

Фото: mil.ru

Это будут боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар".

Как сообщил Шойгу, механизированная колонна будет насчитывать более ста девяноста перспективных единиц техники.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве в Параде Победы могут принять участие робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9". Роботы прибыли в Алабино для участия в репетициях.

Также в параде впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57 и боевые машины поддержки танков "Терминатор".

Телеграм-каналы дополняют сообщение, утверждая, что на Параде Победы будут показаны и рассекреченные боевые лазеры, и еще кое-что из "сверхнового" арсенала".

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