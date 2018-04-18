Названа новейшая техника, которую покажут на параде Победы

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые представят некоторые новейшие образцы техники. Она в ближайшее время поступит в войска, сообщает "Газета.Ру".
Это будут боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар".
Как сообщил Шойгу, механизированная колонна будет насчитывать более ста девяноста перспективных единиц техники.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве в Параде Победы могут принять участие робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9". Роботы прибыли в Алабино для участия в репетициях.
Также в параде впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57 и боевые машины поддержки танков "Терминатор".
Телеграм-каналы дополняют сообщение, утверждая, что на Параде Победы будут показаны и рассекреченные боевые лазеры, и еще кое-что из "сверхнового" арсенала".
Читайте также:
СМИ: На Парад Победы в Москве выйдут боевые роботы
СМИ: На Парад Победы в Москве выйдут боевые роботы
Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Сегодня Национальное собрание Кубы выберет преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Кому революционное поколение передает эстафету?