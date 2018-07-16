Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Рассекречено: в Су-57 стоит электроника истребителя шестого поколения

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Часть бортового оборудования, предназначенного для самолета шестого поколения, установили на истребитель Су-57. Об этом сообщает ТАСС. 

Благодаря новейшим системам, конструкторам удастся создать истребители шестого поколения в двух вариантах. Один из самолетов будет пилотируемым, другой - беспилотным. При этом основной будет машина, которая не требует управления со стороны. Вариант истребителя с пилотом является опциональным. 

Кроме того, разработчики хотят наделить новый самолет искусственным интеллектом. Он необходим для того, чтобы самолет мог выполнять задачи без участия человека. Также новый аппарат будет оснащен современной силовой установкой, будет развивать гиперзвуковую скорость и выходить в ближний космос. 

Ранее военный эксперт Виктор Мураховский пояснял в интервью "Правде.Ру", что сейчас проходит очередной этап развития систем вооружения.

"В частности, один из важных элементов этого этапа - разработка системы вооружения на новых физических принципах. Это не значит, что российские физики в секретных лабораториях открыли какие-то новые фундаментальные физические законы и теперь собираются применять их в военном деле. Все открытия физиков всему миру известны, все физические законы, абсолютно точно, нарушаться не могут. Речь идет о том, что некоторые физические явления, ранее не используемые в системах вооружений, сегодня пытаются использовать в военных целях", - пояснял эксперт.

Западные СМИ признаются: Россия прекрасна, ЧМ-2018 - лучший Западные СМИ признаются: Россия прекрасна, ЧМ-2018 - лучший

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Су-57 Россия оружие вооружение разработчики новое поколение вооружения
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Технологии
Мировой запуск A7: новый робот-пылесос компании ILIFE
Формула небес
О Рембрандте и особенностях магнетизма
Читательский топ
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Названы смартфоны, которые чаще всего дают сбои
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Великобритания сняла шляпу перед российской армией
Новости Все >
Видеоблогера Мэддисона приговорили за шутку про Коран
Рассекречено: в Су-57 стоит электроника истребителя шестого поколения
Саранские приставы начали охоту на Депардье за долги
ИноСМИ: 45 фактов о страшной России и лучшем ЧМ-2018
Врач убила сына-диабетика нетрадиционной медициной
В Киеве установят памятник русскому богатырю
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Мир
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Наука и техника
Названы смартфоны, которые чаще всего дают сбои
Наука и техника
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Происшествия
Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва

Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.

Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Спорт
Франция стала чемпионом мира по футболу
Мир
В Еврокомиссии оскорбились из-за предположений о пьянстве ее главы
Политика
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы

В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы - их уже "вяжут", судят и собираются сажать.

Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Наука и техника
В России начнут испытания "убийцы танков"
Прибалтика
Граждане Литвы массово бегут из страны
Соломон Соловьев О Рембрандте и особенностях магнетизма Соломон Соловьев Василий Амирджанов Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис Василий Амирджанов Марк Глухов Google лишит работы таксистов Марк Глухов
Комментарии
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
МАРИНА РОМАНОВА: БАНКОМАТЫ СМЕРТИ. КОМУ ВЫГОДНО УБИЙСТВО ДИРЕКТОРА ПИТЕРСКОГО ПРОМСТРОЙБАНКА?
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
В Киеве установят памятник русскому богатырю
Появились секретные подробности встречи Путина и Трампа
Ревность зла: Маск назвал спасителя детей "педофилом"
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Испугались народа: власти тайно меняют пенсионную реформу
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Новости Молдовы
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Ближний Восток
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
Евросоюз
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
В Софии обсудили мировые гибридные войны
Мир
В Софии обсудили мировые гибридные войны
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Мир
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Западу надо стереть хорошее о России
Мир
Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался