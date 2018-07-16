Рассекречено: в Су-57 стоит электроника истребителя шестого поколения

Часть бортового оборудования, предназначенного для самолета шестого поколения, установили на истребитель Су-57. Об этом сообщает ТАСС.

Благодаря новейшим системам, конструкторам удастся создать истребители шестого поколения в двух вариантах. Один из самолетов будет пилотируемым, другой - беспилотным. При этом основной будет машина, которая не требует управления со стороны. Вариант истребителя с пилотом является опциональным.

Кроме того, разработчики хотят наделить новый самолет искусственным интеллектом. Он необходим для того, чтобы самолет мог выполнять задачи без участия человека. Также новый аппарат будет оснащен современной силовой установкой, будет развивать гиперзвуковую скорость и выходить в ближний космос.

Ранее военный эксперт Виктор Мураховский пояснял в интервью "Правде.Ру", что сейчас проходит очередной этап развития систем вооружения.

"В частности, один из важных элементов этого этапа - разработка системы вооружения на новых физических принципах. Это не значит, что российские физики в секретных лабораториях открыли какие-то новые фундаментальные физические законы и теперь собираются применять их в военном деле. Все открытия физиков всему миру известны, все физические законы, абсолютно точно, нарушаться не могут. Речь идет о том, что некоторые физические явления, ранее не используемые в системах вооружений, сегодня пытаются использовать в военных целях", - пояснял эксперт.