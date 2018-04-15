Скоростной боевой вертолет появится в российской армии

Минобороны получит на рассмотрение три проекта скоростного боевого вертолета. Это будут три варианта с разной конструктивно-аэродинамической схемой. Первый вариант является классическим вертолетом с одним несущим и одним рулевым винтом, пишет ТАСС.

Второй проект вертолета содержит комбинированной силовой установкой с установленными по бокам корпуса дополнительными пропеллерами, а третий — с жесткими несущими винтами и дополнительным толкающим винтом на хвосте.

Максимальная скорость нового боевого вертолета, по текущим требованиям военного ведомства, должна составлять более 400 км в час. Также сообщается, что у машины должно быть пушечное вооружение, управляемые и неуправляемые ракеты и бомбы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что указом Президента России в августе 1995 года боевой вертолет Ка‑50 был принят на вооружение авиации сухопутных войск России. Опыт боевого применения Ка‑50 получил в ходе военных действий в Чечне, где с декабря 2000 года по январь 2001 года действовала боевая экспериментальная группа, в состав которой входили две "Черные акулы".

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