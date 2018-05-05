МиГ-31 с ракетами "Кинжал" заступили на боевое дежурство в армии России

В министерстве обороны РФ сообщили, что на боевом дежурстве российской армии стоят десять истребителей-перехватчиков МиГ-31 дальнего радиуса действия.

Как пояснил заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов в интервью телеканал "Звезда", МиГ-31 оснащены гиперзвуковым комплексом "Кинжал" и готовы к применению в зависимости от ситуации.

По его словам, гиперзвуковая ракета может преодолевать системы ПВО и противоракетную оборону. "Она неуязвима и обладает серьезным боевым могуществом и потенциалом", - заявил заместитель министра обороны РФ.

Напомним, с конца прошлого года комплекс уже несет службу на аэродромах Южного военного округа.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что о новой гиперзвуковой ракете впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что сегодня, как никогда, значим выбор, который делает Россия. "Потому что они определяют судьбу нашей страны на десятилетия вперед. Именно в такие поворотные моменты Россия не раз доказывала свою способность к развитию, к обновлению. Осваивала земли, строила города, покоряла космос, совершала грандиозные открытия", - пояснил Путин.

Вторая часть послания была посвящена вопросам безопасности. Начал Владимир Путин с того, что напомнил, как Соединенные Штаты раз за разом игнорировали вопросы России касательно развертывания глобальной системы противоракетной обороны. По словам Путина, Москва долго уговаривала Вашингтон не нарушать Договор по ПРО, "но все было тщетно".

Далее Владимир Путин напомнил, что оснащенность Вооруженных сил России современным вооружением возросла в 3,7 раза, а на вооружение в стране поставлено 80 новых межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, за последние шесть лет на вооружение принято более 300 новых образцов военной техники.

Затем Владимир Путин рассказал о некоторых видах новых вооружений, которыми уже располагает Россия. Надо заметить, что подобное впервые происходило в рамках послания - да еще и с демонстрацией видеороликов.

Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие и с 1 декабря 2017 года поставила его на вооружение на юге страны. В качестве подтверждения своим словам Путин продемонстрированы кадры испытания новой системы, которая получила название "Кинжал".

Читайте больше:

Опубликовано видео удара гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с МиГ-31