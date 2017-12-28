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National Interests: Россия победит США без ядерного удара

Политика » Силовые структуры

Россия после развала СССР полагалась лишь на свой ядерный потенциал сдерживания, но сегодня у страны есть и другие средства нанести ответный удар по потенциальному агрессору.

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Фото: Экспедиционный центр Минобороны России

В своем материале The National Interest аналитик Майкл Кофман пишет, что в настоящее время Россия не представляет собой той угрозы, которой в своё время был Советский Союз. Тем не менее, ядерные вооружения уже перестали быть для Москвы единственным средством сдерживания.

Во многом сила России зависит от того, как она перейдет на современный тип вооружений.  Ведь многие современные вооружения, такие как крылатые ракеты «Калибр-НК» и баллистические ракеты "Искандер-М", были созданы на основе проектов, разработанных в конце 1980-х годов на излёте СССР. 

Кофман подчеркнул, что в ближайшее время у России появятся зенитно-ракетный комплекс С-500, гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" и бомбардировщик ПАК ДА. Еще несколько лет может уйти на создание новых двигателей, ведь со времён СССР страна не разработала ни одного нового двигателя для истребителей.

В перспективе Россия, вероятнее всего, сосредоточится на бесконтактных способах ведения войны, возможно, на основе зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия, оружия с высокоточной системой наведения, а также вооружений, предназначенных для нанесения удара с большого расстояния.

Москва в настоящее время отстаёт от Запада в плане беспилотных технологий, но Кремль и российская оборонка выделяют большие средства на подобные системы, отмечает Кофман.  Издание приходит к выводу, что в российских вооружённых силах идёт движение от оружия массового поражения к технологиям, дающим возможность наносить точные и довольно разрушительные удары.

Стоит добавить, что в настоящее время в России работают над гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая станет главной ударной силой флота РФ. Ее производство начнут в следующем году.

"Циркон" разрабатывает НПО "Машиностроение" в Реутове. Работа ведется с 2011 года. Скорость ракеты будет достигать 7,4 тысячи километров в час. За две с половиной минуты она будет преодолевать 250 километров. Летящие на такой скорости ракеты сейчас не может перехватить ни одна система в мире.

К примеру, британские средства противоракетной обороны могут сбивать снаряды со скоростью до 3,7 тысячи километров в час. Поэтому против нового российского оружия они будут бесполезны. "В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов (число, учитывающее зависимость величины скорости звука от высоты полета)", - сказал источник агентства из ОПК, не уточнив, когда и с какой платформы был проведен запуск ракеты.

"Правда.Ру" ранее писала о том,  гиперзвуковое оружие к 2020 году должно поступить на вооружение российской армии. Технологии разработки гиперзвуковых носителей как ядерного, так и обычного оружия есть не только у России, но и у Китая.

Отметим, что журналисты Svenska Dagbladet составили список российского оружия, которое держит в страхе Европу, а также влияет на баланс сил в мире. В него вошли межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой РС-28 "Сармат", а также T-14 "Армата" и "новая звезда российской ПВО" система С-400. 

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