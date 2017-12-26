Основная проблема ВМФ России - недостаточное число "полноценно боеспособных кораблей дальней морской и океанской зон".
Как пояснил доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков, также имеет место недоукомплектованность авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера "Кузнецов". По мнению эксперта, причиной последнего стало "отсутствие подготовленных пилотов".
В своем материале для издания "Военно-промышленный курьер", Сивков отметил, что "именно недостаточная выучка летного и командного состава стала причиной двух известных происшествий при выполнении посадок на палубу корабля, приведших к потере двух истребителей, что для авиагруппы из 14 машин очень много".
Также он отметил, что пуски "Калибров" в ходе сирийской операции "носили эпизодический характер, применялись залпами с большими интервалами, измеряемыми неделями и месяцами", что свидетельствует об отсутствии в России достаточных запасов данных ракет.
Сивков сделал вывод, что в последнее время российский флот показал, что способен решать возлагаемые на него задачи в полном объеме, но "пока только в весьма ограниченных по масштабу локальных войнах и вооруженных конфликтах".
"Правда.Ру" ранее писала о том, что в ближайшем будущем для ВМФ России будет построен новый авианесущий крейсер. Об этом на Международном военно-морском салоне (МВСМ-2017) в Санкт-Петербурге рассказал журналистам заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук.
По его словам, в настоящее время Крыловский центр представил макет нового авианосца. При этом рассматриваются и другие разработки. Этим занимаются еще несколько конструкторских бюро. Главное - определить облик будущего корабля.
На сегодняшний день у Военно-морского флота России имеется только один авианесущий крейсер - "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", спущенный на воду в 1985 году.Сейчас авианосец готовят к модернизации.
Предполагается, что на это уйдет около двух лет.Также сегодня стало известно, что в ремонте тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" примут участие специалисты "Росэлектроники". Они оснастят корабль новейшими системами связи.Бюджет модернизации "Адмирала Кузнецова" составляет порядка 50 млрд рублей.
Планируется заменить четыре котла главной энергетической установки, модернизировать радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс.
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