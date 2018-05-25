Руководство Объединенной авиастроительной корпорации заявило, что начались испытания истребителя МиГ-35.
По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, специалисты приступили к государственным испытаниям самолета МиГ-35.
Слюсарь ранее пояснил, что контракт на поставку ВКС России истребителей МиГ-35 может быть подписан в этом году.
Как напоминает РИА Новости, МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.
Испытания самолета стартовали 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.
Сообщается, что модернизация бортового оборудования возможна благодаря заложенному в МиГ-35 принципу "открытой архитектуры".
На сегодняшний день МиГ-35 - самый совершенный в семействе истребителей "МиГ". Самолёт оснащён радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что освоение лазерного оружия на МиГ-35 начнется сразу после завершения его летных испытаний. Об этом заявил главком ВКС РФ Виктор Бондарев. Ранее стало известно, что новейший российский истребитель МиГ-35 сможет применять перспективные образцы вооружений, в том числе лазерное оружие.
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