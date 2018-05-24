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Источник Правда.Ру

Кто заглотит наживку из Скрипалей - Москва или Лондон?

Политика » Силовые структуры

Скрипали — шпионская семья и двойные агенты, считает психолог-криминалист Михаил Виноградов. От них сейчас толка мало, но они как червяки на крючке для тонкой игры спецслужб и повод для информационной войны, считает эксперт "Правды.Ру".

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Видеобращение Юлии Скрипаль от 23 мая вызвало сомнения в том, была ли это речь свободного человека, или на нее оказывается давление. Подозрения внушили англоязычные обороты в ее речи. В частности, никто из носителей русского языка не скажет в обыденной речи: "Я выжила после покушения на убийство".

"На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока у нас есть все основания подозревать обратное", — заявил представитель посольства России в Лондоне.

Как сказал "Правде.Ру" психолог-криминалист Михаил Виноградов, занимавшийся составлением психологических портретов американских шпионов, "давят на нее или нет, мы не узнаем, пока не пообщаемся с самой Юлией". Эксперт "Правды.Ру" полагает, что "Скрипали — это шпионская семья" и Юлию "вынудила поехать в Лондон российская разведка, а британская контрразведка была не против".

"Понадобилась Юля, может быть, и нашей разведке, и их контрразведке, которая всем своим видом показывала, что все у Скрипалей нормально — они встретились. Я не могу категорически утверждать, но я полагаю, что семья шпиона много знает о его деятельности в чужой стране. Мы засылали своих агентов, они — своих, и, конечно, мы обрабатывали их оставшихся родственников в Америке, а они искали подходы к оставшимся родственникам у нас в Союзе, а потом в России. Это принцип шпионской игры. Здесь и наша, и английская стороны могли быть заинтересованы взаимно в использовании Юлии Скрипаль и, возможно, действовали параллельно, понимая, что каждая из сторон ведет какую-то свою линию", — сказал Михаил Виноградов "Правде.Ру".

Эксперт "Правды.Ру" полагает, что никто убивать, травить, организовывать видимость побега Скрипалям не будет. Они нужны британской контрразведке, "которая их зацапала", и не менее нужны российской разведке. Идет тонкая игра между спецслужбами, и, говоря о семействе Скрипаль, можно сказать, что оно, вольно или невольно, работает на обе стороны, заметил психолог в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

"От них толка мало, но они как червяки на на крючке и, конечно, повод для информационной войны. Какими бы они ни были хорошими разведчиками (а девушка в плане разведки, скорее всего, ноль, и, судя по тому, как залетел ее папа, он тоже не очень хороший специалист), но когда они отработают задачи, которые им поставили свои и чужие службы, их могут поселить в глубинке, дать им какой-то прожиточный минимум, и они там, в глуши, будут доживать свой век", — сказал в интервью "Правде.Ру" Михаил Виноградов.

Как сообщала "Правда.Ру", по мнению члена Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ в отставке, экс-руководителя Управления правительственной информации Александра Михайлова, Скрипаль не был "двойным агентом" и не работал на Россию после обмена в 2007 году. "Это абсолютная чушь, потому что засвеченный разведчик не представляет для России интерес как двойной агент, — сказал эксперт в интервью "Правде.Ру". — Но очевидно, что Скрипаль находился под колпаком британских спецслужб. И если они не смогли предотвратить на ранней стадии совершение преступления, то грош цена этим спецслужбам".

Напомним, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который работал на британские спецслужбы и был за это осужден в России, а также его дочь Юлию 4 марта отравили в английском городе Солсбери. Отношения России и Британии после этого резко обострились. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает.

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Темы ГРУ шпионы разведка Скрипали Юлия Скрипаль дело Скрипалей Великобритания Сергей Скрипаль Михаил Виноградов
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