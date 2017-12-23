Названы приоритеты российской программы вооружений

Экс-главком ВКС России Виктор Бондарев заявил, что российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начнут получать в рамках новой госпрограммы вооружений (ГПВ) новейшие ракеты "Сармат" и "Рубеж".

mil.ru

По словам Бондарева, "развитие стратегических ядерных сил обозначено в новой ГПВ приоритетным направлением. Планируется обновлять стратегические ракетные комплексы: выводить из эксплуатации "Тополи", заменяя их на более современные и совершенные "Ярсы". Кроме того, РВСН начнут получать новые межконтинентальные баллистические ракеты "Рубеж" и "Сармат".

Он также отметил, что новые гиперзвуковые ракеты и высокоточное оружие станут одним из приоритетов новой госпрограммы вооружений (ГПВ) до 2027 года.

При этом важным в применении гиперзвукового неядерного оружия является то, что ущерб противнику будет нанесен не менее мощный, а третья сторона при этом не пострадает.

Как ранее сообщала Pravda.Ru, по экспертным оценкам та же новая межконтинентальная баллистическая ракета будет способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса. С этим, к слову, в том числе и связана возможность обесценивая планов по развертыванию глобальной американской системы противовоздушной обороны.

Кроме того, предполагается, что "Сармат" можно будет использовать в качестве носителя гиперзвуковых блоков. Например, летательного аппарата, который в прессе получил название "объект 4202".

"Сармат" должен заменить ракетный комплекс "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана"), который был принят на вооружение в 1988 году. Ресурс этого комплекса продлевался уже неоднократно. Но бесконечно, разумеется, делать это невозможно.

Кроме того, речь идет и о возможности решать новые для РВСН задачи. Например, противодействие американской же концепции глобального мгновенного удара обычными средствами. Тяжелые МБР можно снаряжать высокоточными боевыми блоками в обычном снаряжении.