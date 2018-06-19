США угрожают России выходом из важнейшего договора

США намерены отказаться от обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не перестанет нарушать соглашение и не вернется в течение года к выполнению его требований в полном объеме. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на законопроект о бюджете Пентагона на 2019 год.

Авторы документа отметили, что Соединенные Штаты будут осуществлять действия, благодаря которым удастся заставить РФ соблюдать пункты договора.

"В свете существенных нарушений ДРСМД Российской Федерацией США имеют правовые основания приостановить действие ДРСМД в полном объеме или частично до тех пор, пока РФ будет продолжать существенно нарушать положения ДРСМД", - цитирует законопроект Интерфакс.

Через 120 дней после вступления закона в силу, американский лидер представит перечень лиц, которые несут ответственность за то, что Россия нарушает соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ имеет открытый формат, однако в нем могут быть приложения, которые засекретят.

Бюджет Пентагона на грядущий год составил $ 716 миллиардов. США намерены укрепить вооруженные силы. Ожидается не только повышение заработной платы военных, но и серьезное увеличение числа техники, кораблей и авиации.

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