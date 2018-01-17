В Госдуму РФ внесут законопроект о легализации деятельности российских ЧВК

Сегодня, 17 января, в ходе интервью СМИ первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил, что в Государственную Думу в течение месяца будет внесен законопроект, который легализует деятельность частных военных компаний.

«Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», - сказал Емельянов.

Политик добавил, что в законе будут прописаны социальные гарантии, предоставляемые гражданам РФ, состоящим в ЧВК как на территории страны, так и за ее пределами. Легализация частных военных компаний позволит успешно проводить контртеррористические операции в различных странах мира, защищать государства-союзники от внешней агрессии и охранять важные объекты промышленности и инфраструктуры.

Стоит напомнить, что ранее в ходе пресс-конференции по итогам дипломатии 2017 года глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости создания законодательной базы по защите прав российских граждан, состоящих в частных военных компаниях и находящихся за границей.

Можно предположить, что такое внимание к ЧВК связано с громкими успехами российских добровольцев группы «Вагнера» в Сирии. По данным СМИ, именно в ходе их совместной работы с правительственной армией САР была уничтожена террористическая группировка «Исламское государство».

Ряд военных специалистов отметил высокий уровень стратегических и боевых навыков российских бойцов, а также их вооружение и экипировку. По имеющимся данным, «вагнеровцы» располагают современным оружием, в том числе, БТР и танками, что является большой редкостью для частных военных компаний.

Специалисты уверены, что профессионализм добровольцев позволил в корне изменить ход наземных военных операций правительственных сил Сирии. В результате именно совместной работы удалось освободить Алеппо, совершить успешное наступление на Пальмиру, зачистить акербатский котел от ИГИЛ, уничтожить радикалов в Дейр-эз-Зор и форсировать реку Евфрат.

Бойцы ЧВК «Вагнера» продемонстрировали крайне высокую эффективность контртеррористических операций в САР, повлияли на уничтожение «Исламского государства» и урегулирование кризиса, однако все еще остаются на территории Сирии. Их целью является ликвидация оставшихся бандформирований раздельных террористических групп.

Очевидно, что идея легализации и внедрения законодательной базы для соблюдения прав российских граждан крайне актуальна и нуждается в реализации, и успех группы «Вагнера» это демонстрирует.