Призывников смогут отправить служить на трубозавод

Министерство обороны России изучит предложение Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) о прохождении военной службы солдат-срочников с профильным образованием.

Такое предложение содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Свердловскую область, состоявшейся 6 марта.

В предложении говорится о военнослужащих по призыву из числа тех, кто завершил обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, взаимодействующих с ЧТПЗ.

Отметим, что ответственным за выполнение данного поручения является министр обороны РФ Сергей Шойгу, который должен представить доклад до 30 сентября 2018 года, сказано в документе.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что призывная кампания набирает обороты. И все чаще готовы служить в армии даже те, кого медкомиссия отстранила от службы в Вооруженных силах.

Могут ли все-таки служить в российской армии такие молодые люди и о законопроекте депутата ГД Андрея Красова вы услышите в комментарии сенатора Франца Клинцевича, Комитет по обороне и безопасности СФ РФ.

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