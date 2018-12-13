"Дед с елочкой" захотел стать мэром Бийска

Ставший звездой Рунета после ролика с ответом про "елочку" дед-пенсионер из Бийска заявил, что готов выдвигаться в мэры своего города. Он отметил, что хотя он и безработный, но имеет два высших образования, а также "очень порядочный, башковитый и трудоголик".

По словам пенсионера Вячеслава Лещенко, за свою жизнь он прошёл "от рабочего до директора завода", сам вставал за станки, помогал рабочим "встать на ноги". В данный момент дед, по его словам "формально безработный" после работы в ЧОП и "готов на любую должность".

"Рой окопы? Пожалуйста, могу рыть. Не копай? Могу не копать... У меня два высших образования, башковитый, работы не боюсь. Согласен мэром города пойти за 50 тысяч. Я очень строгий, но справедливый. Любую должность можете мне дать - хоть армией командовать, хоть дивизией",- признался "дед с елочкой" радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что пенсионер стал популярным после появления ролика - части съемок, не вошедший в прямой эфир бийского ТВ. В ответ на вопрос журналиста, нравится ли ему елочка, установленная властями в центре города "для ощущения праздника", дед ответил очень эмоционально и нецензурно.

"Лучше спроси, на что я живу?! ... без соли доедаю! Елочка мне нравится?! Елочка ...(мат) мне нравится?!" - начал кричать пенсионер прямо в камеру.

"Дело в том, что я шел из гаража. Ведро картошки нес. Пенсия маленькая. Меня спрашивают: "Ну как вам елка"? А у меня пенсия десять тысяч рублей. Пять тысяч я плачу за квартиру, на пять тысяч живу. Как прожить?",- после жаловался он.

Отметим, что прошлая глава Бийска Лидия Громогласова уже советовала недовольным уборкой снега в городе переехать в другие города. "Сегодня каждый суслик - агроном, как говорится: все знают, как правильно нужно управлять регионом, городом, страной - не знают только те, кто работает. Это в порядке шутки. Нормальные люди отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать. Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает, - это тоже вариант".

Нынешний глава Бийска Александр Студеникин является членом "Единой России" и возглавлял партийный список партии власти на выборах в ЗАКС Бийска.