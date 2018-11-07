Губернаторов каких регионов ждет отставка

В ближайшее время (зимой-весной 2019 года) можно будет ожидать отставки руководства глав пяти регионов России. В докладе «Петербургской политики» говорится о том, что губернаторы этих субъектов уцелели во время осенней ротации. Данные регионы, тем не менее, относятся к категории "проблемных".

Выборы намечены на 2019 год, однако масштаб ротаций будет зависеть от социального самочувствия регионов, кандидатур и их способности устраивать центр и уроков выборов Приморья.

Эксперты отметили, что в этом списке находятся руководители Мурманской, Волгоградской, Оренбургской областей, а также главы Алтая и Крыма. Предполагается, что итоги Единого дня голосования победа в двух регионах кандидатов от оппозиции будет иметь последствия для всех территорий, где состоятся голосования губернаторского уровня.

В регионах уже сделали вывод, что победа кандидата от ЛДПР не приводит к отставкам в администрациях. Соответственно победа единоросса не обязательна.

Что характерно, победившие на губернаторских выборах в сентябре представители от ЛДПР Сергей Фургал (Хабаровский край) и Владимир Сипягин (Владимирская область) заранее не пытались создавать создавать „теневые кабинеты" или объединяться в коалиции.

При этом эксперты считают, что федеральный центр не будет вмешиваться в формирование их губернаторских команд. Об этом сообщил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

По его словам, «это станет скорей вопросом региональной политической борьбы. Для Москвы эта тема не столь чувствительна». Выборы в регионах могут пройти с использованием довольно воинственной риторики.

К примеру, врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко уже предложил вернуть прямые выборы мэров в городах региона и обвинил «московское лобби» в завышении стоимости рыбы для приморцев.

Доклад также определил рейтинг устойчивости субъектов.

Лидером на том же Урале является ЯНАО (губернатор Дмитрий Артюхов, как и в прошлом месяце рейтинг 8,2 балла), автономный округ находится в числе территорий с максимальной устойчивостью.

Хорошие показатели и у Тюменской области (глава региона Александр Моор, рост до 7,8 баллов). Улучшились позиции ХМАО (губернатор Наталья Комарова, рост до 7 баллов). Стабильно положение Свердловской области (губернатор Евгений Куйвашев, 7,2 балла). Регион находится в списке территорий с высокой устойчивостью. Также до 6,9 баллов выросли позиции Пермского края (губернатор Максим Решетников), но снизились показатели Челябинской области (губернатор Борис Дубровский).

Сильнейшее падение показала Курганская область (врио главы региона - Вадим Шумков).

Кроме того, телеграм-эксперты по выборам ранее анонсировали, что весной будущего года Россию "ждет ряд отставок, которые буду обоснованы не показателем эффективности, а способностью глав регионов переизбраться на новый срок. По сути, нынешнюю серию отставок и назначений планируется «закрыть до конца ноября».