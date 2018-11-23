ЦИК ответит, можно ли россиянам со вторым белорусским гражданством быть муниципальными депутатами в России

Поводом к обращению в ЦИК РФ (письмо с входящим номером "5889 от 23.11.18" находится в распоряжении редакции) стал отказ в регистрации гражданке РФ и Республики Беларусь Наталии Бровко на выборах в местный совет депутатов подмосковного Лосино-Петровского, назначенных на 23 декабря 2018 года.

Причина отказа местного ТИКа как раз второе, белорусское гражданство. Однако в 2014 году Бровко, работающая педагогом-психологом в местном детском саду, благополучно зарегистрировалась на выборах в Совет депутатов городского поселения Свердловский, что в Щелковском районе Московской области, и уверенно победила. Примечательно, что тогда Наталия шла от партии "Единая Россия", а сейчас — в порядке самовыдвижения.

"Я проживаю в России более 10 лет, и гражданство никогда не скрывала. Более того, я член партии "Единая Россия", секретарь первичного отделения. Хотя Закон "О политических партиях" формально запрещает иностранным гражданам быть членами партий в РФ, ТИК города Лосино-Петровский забывает, что есть Договор о создании Союзного государства, который наделяет россиян и белорусов равными правами, в том числе пассивным избирательным правом", — прокомментировала ситуацию Бровко.

Стоит отметить, что в этом году в Республике Беларусь в местные советы избрался 21 гражданин РФ.

В своем ответном слове ТИК города Лосино-Петровский Наталия заявила о нарушении статьи 14 Договора между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 "О создании Союзного государства", где определено, что граждане двух стран обладают равными правами.

Пункт 3.1. статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ разрешает гражданину, имеющему второе гражданство, избираться в органы власти МСУ, при условии, если это предусмотрено международным договором РФ. Такое условие в данном случае выполнено — Договор о создании Союзного государства.

Жалобу на действия местного избиркома Бровко направила в ЦИК РФ и Московскую областную избирательную комиссию, а также в администрацию Президента РФ и госсекретарю Союзного государства.

ЦИК, по оценкам юристов, должен ответить в течение 10 дней — формально на ответ центризбирком берет пять дней, но в данном случае может запросить дополнительные материалы у нижестоящих комиссий.

Источник в избирательном штабе Бровко уверен, что решение ТИК строго политическое, причем направлено оно против губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы политического блока подмосковного Правительства Михаила Кузнецова.

"В 2018 году Свердловский и Анискинское, входящие в состав Щелковского района, вошли в состав города Лосино-Петровский путем голосования в местных советах депутатов.

Это объединение — часть политики Воробьева по созданию в Подмосковье крупных контролируемых городских округов, вместо разрозненных районов. Процесс вызывает недовольство у местных глав и депутатов, которые лишаются своих должностей, — отмечает источник. — Бровко была седьмым депутатом в Свердловском, которая проголосовала за объединение. Именно этот голос стал решающим, для объединения нужно 7 из 10 голосов. Если ЦИК признает правоту местной территориальной комиссии, то де-юре объединение городов и сами выборы — незаконны".

По мнению источника, на процесс могут влиять люди экс-руководителя Главного управления территориальной политики Московской области Александра Костомарова. Именно он руководил созданием нового Лосино-Петровского, однако после губернаторских выборов в сентябре текущего года в состав нового Правительства не вошел.

Сама Бровко поддерживает Воробьева и не отказывается от его идеи по объединению городов.

По ее мнению, нынешние выборы контролируются местным отделением "Единой России" Лосино-Петровского, которое блокирует избрание в новый расширенный совет депутатов — представителей присоединяемых к округу поселений.

"Множество нарушений как на предварительном голосовании, так и на текущих выборах. В сентябре Лосино-Петровский показал результат поддержки Воробьева почти 86%, а на двенадцати УИКах результат составил фантастические 92% — 96%.

Уровень поддержки в соседних же городах 50-55%, общеобластной — порядка 60%. В случае, если меня не восстановят, и создание нового округа отменят, я выйду из состава "Единой России". Партия должна провести проверку работы местной ячейки", — отмечает Бровко.

Символично, что 7 и 8 декабря в Москве пройдёт съезд партии "Единая Россия". Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года.