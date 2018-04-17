ЦИК проиграл в Мосгорсуде бывшим сотрудникам

На прошлой неделе, 12 апреля персоны Сечина и Улюкаева вышли в информационный топ. Между тем в тот же день в Мосгорсуде в апелляционной инстанции рассматривались и дела, касающиеся Центризбиркома. ЦИК свои апелляции проиграл.

Главное выборное ведомство обжаловало решения Тверского суда Москвы по искам бывших сотрудников, которым при увольнении неправильно рассчитали выплаты. Разумеется, с «ошибками» в пользу ЦИК, да еще и в солидных размерах.

Вопреки ожиданиям Центризбиркома (ох уж эта заоблачная вера в свою неподсудность и успехи во всем!) Мосгорсуд подтвердил правоту потерпевших, оставив в силе решения суда, согласно которым сокращенные сотрудники ЦИК получат не только невыплаченные деньги, но также и компенсации за просрочки выплат и моральный вред. Сильно!

Первые суды на эту тему ЦИК проиграл еще в июне. Но тогда от обжалования он отказался: видимо, понадеялся, что летом тема затихнет сама собой, а остальные пострадавшие не рискнут судиться с госорганом.

На несчастье ЦИКа редкий прецедент заметили журналисты. Тогда в спешном порядке, чтобы успеть до окончания отпускного сезона, ведомство экс-правозащитницы Памфиловой начало разруливать ситуацию. Постарадвшим стали предлагать писать некие заявления с просьбой о перерасчете. Типа ЦИК не после судебных решений исправляет ситуацию, а сам по себе идет навстречу пожеланиям бывших сотрудников.

Загогулина с заявлениями у многих вызвала неоднозначные вопросы. Кроме того, такой алгоритм по сути лишал обратившихся права на компенсации за нехилую задержку выплат и моральный ушерб. Понятно, что ЦИКу и не удалось тотально замять ситуацию.

Следующие дела в суде Центризбирком, разумеется, тоже проиграл. Хотя и подошел к процессу уже посерьезнее. Даже раздобыл пространное разъяснительное письмо структурного подразделения одного из госорганов, где были доводы в пользу... сразу двух сторон. Ожидалось, что это письмо станет бомбой. Однако суд предпочел опираться на разъяснения ведомства, уполномоченного их давать.

В итоге ЦИК опять потерпел поражения в вопросах выплат бывшим сотрудникам. Несмотря на то, что команду обвинителей возглавила аж замруководителя аппарата. 12 апреля судебные решения в пользу потерпевших в апелляционной инстанции подтвердил Мосгорсуд. Вот и на ведомство великой экс-правозащитницы нашлась управа Фемиды.

Занятно, что ущемление прав сокращенных сотрудников проводилось под руководством и при активном участии выдвиженца Справедливой России - руководителя аппарата ЦИК Сергея Даниленко.