Граждане смирились с небогатым безрадостным будущим

Россияне не ждут, а готовятся к безрадостному и небогатому будущему - такой вывод, практически, сделан в исследовании ВЦИОМ. По данным общенационального соцопроса,в стране взлетела доля тех, кто пессимистично оценивает будущее как свое, так и России в целом.

Так 57% населения считает, что в стране "средняя" экономическая ситуация, 27% - что она плохая или лишь 14% счастливчиков довольным состоянием экономики. Также среди народа на 16 пунктов упал и "индекс оценок экономической ситуации". Но и это еще не все. На целых 23 пункта снизился индекс социально оптимизма. Например, 25% россиян уверены, что в будущем они станут жить хуже, еще 40% - что все останется "как было", а 25% оптимистов уверены, что жить станет лучше.

Недовольны своей нынешней жизнью совсем 16% населения нашей страны, еще 21% довольны отчасти, вполне устраивает нынешняя "стабильность" 58% россиян.

Эксперты ВЦИОМ, в свою очередь, встревожены такой динамикой - они уверены, что падение веры в будущее у россиян произошло из-за непопулярной "антинародной" пенсионной реформы. Напомним, глава правительства "продавил" повышение пенсионного возраста, а министерства и ведомства убеждали страну - без этого у государства не хватит денег на выплаты пенсионерам.

Добавим, что по данным ранее проведенных социологами опросов больше всего россияне боятся потерю работы или снижения зарплаты. Еще жителей нашей страны очень волнует "низкий уровень жизни в их населенном пункте". Исследователи при этом отмечают, что "чем старше становятся россияне, тем меньше у них надежд и стремлений" - начиная от самореализации и заканчивая "положением на рынке труда и своей профессией".

Кроме того, по данным социологического центра "Хи-Квадрат" многие жители страны негативно оценивают состоянии российской экономики. Любопытный момент - те, кто занимает руководящие посты в бизнесе и ведомствах, оценивают ситуацию куда хуже, чем обыкновенные простые граждане. На вопрос исследователей, в чем причина такого упадка экономики и настроений, народ ответил прямо - это "непрекращающееся налоговое давление на бизнес", "пенсионная реформа" и "повышение НДС, которое вызовет удорожание всего в стране".

Также жители стотысячников и "миллионников" считают, что "в последние месяцы значительно снизилось их социальное самочувствие".

Напоследок отметим, что ранее СМИ рассказали о планах Кремля - для улучшения "социального самочувствия граждан" была запущена кампания в прессе и соцсетях. Ее "кодовое" название - "жизнь налаживается". В рамках этой кампании предприятия и местные власти должны были сообщать СМИ позитивные новости, а пресса- распространять их, чтобы создать у граждан ощущение позитивного развития страны и "светлого будущего".