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Источник Правда.Ру

Кто в России получит "уголовку" за исполнение санкций США

Политика » Власть » Парламент

Санкции — это "игра между большими дядьками", простым гражданам бояться нечего, так прокомментировали в Думе законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России.

Кто в России получит

Как заявил журналистам во вторник, 24 апреля, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, Госдума собирается разработать законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России. Его могут принять до конца весенней сессии, сказал Андрей Исаев и добавил, что уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц, а для юридических лиц предлагается ввести штрафы.

Как пояснил "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, под "физическими лицами" понимаются директора, руководители подразделений компаний с американским капиталом, "та же "Кока-Кола", "Пепси-Кола". Они могут, по словам депутата, подчиняясь США, совершать действия на территории России в соответствии с этими санкциями.

"Если их директора будут этим заниматься, получат "уголовку" как физические лица, а юридические лица уголовной ответственности не подлежат", — рассказал "Правде.Ру" депутат. "Если мы будем вводить контрсанкции, то должны быть обеспечительные меры в виде наказаний. С этой точки зрения законопроект оправдан, но, видимо, его надо дополнить и мерами в отношении тех, кто не соблюдает российские контрсанкции. Тоже должна быть ответственность — уголовная и административная", — продолжил Михаил Емельянов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

По его мнению, "обычным людям волноваться не стоит". "Все санкционные дела — это разборка между большими дядьками, потому что суть санкций — натравить на нас бизнес, чтобы он оказал влияние на нашу власть и она смягчила позиции. В ответ мы приняли решение надавить на их бизнес, чтобы заставить их смягчить позиции. Результат налицо: уже позиции смягчаются", — сказал Михаил Емельянов "Правде.Ру".

Как сообщило во вторник, 24 апреля, агентство РИА "Новости", комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе на санкции США с рядом оговорок. В итоговом документе содержится мнение Конституционного суда о том, что применение каким-либо государством ограничительных мер против России может рассматриваться как "недобросовестное поведение" и "имеет существенное значение для публичных интересов".

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Темы санкции госдума контрсанкции уголовная ответственность
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