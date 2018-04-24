Кто в России получит "уголовку" за исполнение санкций США

Санкции — это "игра между большими дядьками", простым гражданам бояться нечего, так прокомментировали в Думе законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России.

Как заявил журналистам во вторник, 24 апреля, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, Госдума собирается разработать законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России. Его могут принять до конца весенней сессии, сказал Андрей Исаев и добавил, что уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц, а для юридических лиц предлагается ввести штрафы.

Как пояснил "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, под "физическими лицами" понимаются директора, руководители подразделений компаний с американским капиталом, "та же "Кока-Кола", "Пепси-Кола". Они могут, по словам депутата, подчиняясь США, совершать действия на территории России в соответствии с этими санкциями.

"Если их директора будут этим заниматься, получат "уголовку" как физические лица, а юридические лица уголовной ответственности не подлежат", — рассказал "Правде.Ру" депутат. "Если мы будем вводить контрсанкции, то должны быть обеспечительные меры в виде наказаний. С этой точки зрения законопроект оправдан, но, видимо, его надо дополнить и мерами в отношении тех, кто не соблюдает российские контрсанкции. Тоже должна быть ответственность — уголовная и административная", — продолжил Михаил Емельянов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

По его мнению, "обычным людям волноваться не стоит". "Все санкционные дела — это разборка между большими дядьками, потому что суть санкций — натравить на нас бизнес, чтобы он оказал влияние на нашу власть и она смягчила позиции. В ответ мы приняли решение надавить на их бизнес, чтобы заставить их смягчить позиции. Результат налицо: уже позиции смягчаются", — сказал Михаил Емельянов "Правде.Ру".

Как сообщило во вторник, 24 апреля, агентство РИА "Новости", комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе на санкции США с рядом оговорок. В итоговом документе содержится мнение Конституционного суда о том, что применение каким-либо государством ограничительных мер против России может рассматриваться как "недобросовестное поведение" и "имеет существенное значение для публичных интересов".

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