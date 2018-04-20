В Госдуме предложили наказывать за исполнение санкций США против России

В России предлагают запретить исполнение санкций США на территории страны и даже привлекать за это к уголовной ответственности. С таким предложением выступил спикер ГД Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба парламента.
Володин встречался с представителями деловых и экспертных кругов при обсуждении законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России, где и высказался за запрет. Володин пояснил, что "правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств".
Председатель палаты не исключил в том числе "меры уголовной ответственности". "В России мы должны жить по российским законам", — подчеркнул Володин.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что последние антироссийские санкции достигли желаемого Вашингтоном эффекта. В этом уверена администрация Дональда Трампа.
Заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News. "Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — сказал Мнучин. Министр добавил, что санкции, введенные Вашингтоном против России в начале апреля, "имели необходимый эффект".
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