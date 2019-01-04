Депутат предложил ограничить посещение цирков для несовершеннолетних

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру культуры России Владимиру Мединскому обращение, в котором призвал запретить несовершеннолетним посещать цирки, а также сократить государственную поддержку таких развлекательных мероприятий.

Петров считает, что Российской Федерации пора приобщится к мировому сообществу в вопросах гуманизма. Депутат в своем обращении ссылается на опыт Испании, где несмотря на многовековые традиции, начали отказываться от проведения коррид и убийства быков. В связи с этим, депутат призывает увеличить возрастной ценз цирков в России до "18+".

Петров подчеркивает, что жестокое обращение с животными в российских цирках может негативно отражаться на детской психике.

Напомним, "Правда.Ру" уже писала о новом законопроекте, который вводит уголовную ответственность за недоносительство, а также о запрете работать в такси для иностранных граждан.

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