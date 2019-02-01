В Госдуме предложили десятикратно повысить штраф "уклонистам" от воинского учета

Законопроект о десятикратном увеличении штрафа для лиц, уклоняющихся от постановки на воинский учет, был внесен в Госдуму сегодня, 1 февраля. С такой инициативой выступил первый зампред комитета по обороне Андрей Красов.

В пояснении к законопроекту уточняется, что подобная мера продиктована принятым ранее законом о постановке граждан на воинский учет по месту их фактического проживания.

В случае принятия внесенного законопроекта, максимальная сумма штрафа составит 10 тысяч рублей. Кроме того, Красов предложил дополнить список поводов для возбуждения административных дел фактом неявки призывника на необходимые мероприятия.

Напомним, что Государственная Дума РФ в третьем чтении одобрила закон, обязывающий граждан вставать на воинский учет согласно фактическому месту их проживания. По мнению законодателей, этот закон облегчит процесс постановки на учет иногородних студентов, обучающихся в вузах столицы в других крупных городов страны.

Читайте также: Уклонисты: "вечно бабье" в русской душе

"Все теперь солдаты": Минобороны меняет правила призыва в армию