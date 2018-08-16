Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Какого "позитива" не хватает Путину в соцсетях

Политика » Власть » Кремль

Какого "позитива" Владимиру Путину не хватает в социальных сетях и зачем ему позитив, если он не является пользователем соцсетей, рассказал "Правде.Ру" политолог Никита Данюк.

Какого

В российском сегменте социальных сетей "не хватает позитива, который нужен на 100%", сказал Владимир Путин на молодежно-образовательном форум "Машук-2018". Мы знаем, что российский президент не присутствует в соцсетях, у него нет там аккаунтов. Откуда тогда такие выводы и неужели народ сам виноват, что непозитивен?

Свое мнение по этим и другим вопросам высказал "Правде.Ру" заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

— Почему президент не общается с населением в соцсетях?

— Да, существует твиттер-дипломатия, и целые избирательные кампании можно умело вести, используя свои аккаунты в соцсетях. В США этим инструментом активно пользуется Дональд Трамп. Очень часто большое количество значимых решений по внешней и внутренней политике, он публикует сразу в Twitter.

Но наш президент — выходец из спецслужб, он прекрасно понимает, что социальные сети — один из самых быстрых и эффективных способов донесения информации, но не всегда объективный и точный. Поэтому несмотря на то, что Владимира Путина нет в социальных сетях, о том, какие там настроения он знает из огромного количества служебных записок, начиная от органов государственной безопасности и заканчивая специализированными структурами, например, "Роскомнадзором", который активно занимается мониторингом и анализом всей интернет-среды.

— Что он имел ввиду под "позитивом"?

— Социальные сети часто используются в деструктивных целях. Мы видим, что с помощью социальных сетей — Twitter, Вконтакте, Facebook, можно манипулировать общественным сознанием, более того, призывать людей к разного рода уголовно наказуемым действиям, противоречащим Конституции. Социальные сети активно используют политтехнолологи для дестабилизации во время цветных революций, военных интервенций в качестве инструмента информационной войны, вбрасывая в пространство различные информационные фейки, создавая определенную искусственную реальность. Скорее всего, Владимир Путин имел в виду это.

— Реакция соцсетей на эти слова, насчет "позитива" такова: пользователи говорят, что присутствует критика действий правительства, пенсионной реформы, повышения НДС и так далее, и президенту надо делать выводы, почему он не делает?

— Мне кажется, что в нашей стране свобода слова существует, в том числе, в социальных сетях. Мне кажется, это тоже очень важно и нужно — произвести замер общественного мнения по конкретной проблеме. Но не всегда этот замер будет репрезентативен, потому что "Одноклассники" — это одна аудитория, другая — в Facebook. И в этом плане, конечно, вряд ли можно эти данные использовать как основу для стратегических решений.

Не знаю, что имел ввиду президент, но, может быть, он имел в виду негативные волны в соцсетях на фейках, вбросах. Когда он говорил о позитиве, он имел в виду, что нужно перепроверять информацию, относиться критически к фактам, а не идти на поводу обсуждений в соцсетях.

Я с президентом согласен, что помимо критики не нужно забывать о позитивных вещах, которые происходят в стране. Но если человек изначально заточен на том, чтобы выражать недовольство, то бессмысленно ждать от него какого-то позитива. Если человек изначально своими поступками в соцсетях не просто выражает свою точку зрения, а очень часто призывает к чему-либо, дискредитируя власть, это приводит к очень печальным последствиям.

Интернет ограничен нормами законодательства, и, к сожалению, люди очень часто не понимают, что, помимо свободы в интернете, у них есть и обязательства. Иногда, правда, случаются совершенно дикие несправедливые случаи, когда людей привлекают за репосты картинок из фильмов и так далее. Это вопиющие случае, с этим нужно бороться. Надо повышать уровень политической культуры, правосознания простого пользователя для того, чтобы он не стал в какой-то момент, либо объектом манипуляций, либо жертвой прорехи в законе.

Читайте по теме:Парад Победы могут трактовать как экстремизм

Социологи: Соцсети начали использовать даже сельские пенсионеры

Разоблачено: почему "Алиса" "Яндекса" унизила президента Путина

Путин провоцирует: Путин провоцирует: "Австрия меня любит"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Машук Путин соцсети Никита Данюк пенсионная реформа правительство России
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Как криптобиржи решают судьбы: история Ethereum Classic
Евросоюз
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Человек
Места, где убивают, не спрашивая имени
Новости Все >
Германию убедили, что Крым принадлежит России
Студенты арендуют 1% съемного жилья в Москве
Илон Маск доигрался: открыто расследование его махинаций
Какого "позитива" не хватает Путину в соцсетях
Coinbase приобрела проект Distributed Systems
Россия потратит почти миллиард рублей на украшение Гаваны
В Киеве вымышленного Конана-варвара назвали украинским предком
Регионы завершают подготовку жилья к зиме
Мальта вносит правки в законопроект о ре­гулировании крипты
Звезду сериала "Сваты" затерзал поклонник
Читательский топ
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Возраст не по паспорту, а по факту
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?

США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.

Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Мир
"Грядет страшное": эксперты анонсировали слом миропорядка
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией

В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.

Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Еврейское лобби - против евреев?
Ближний Восток
Еврейское лобби - против евреев?
Деньги
Как это будет: Россию готовят к запрету доллара?
Экономика
Суперсанкции США убьют банки и госдолг России?
Политика
Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать

Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?

Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать
Лукашенко обвинил министров в "пофигизме" и уволил двоих из них
Белоруссия
Лукашенко обвинил министров в "пофигизме" и уволил двоих из них
Политика
Поклонская тайно вышла замуж. Не за царя
Экономика
Володин проговорился о грядущем дефолте России?
Любовь Степушова Путин провоцирует: "Австрия меня любит" Любовь Степушова Игорь Буккер Места, где убивают, не спрашивая имени Игорь Буккер Руслан Веснянко Юлия Тимошенко: попытка номер три Руслан Веснянко
Комментарии
"У нас война!": генерал СБУ заявил о полном разрыве с Россией
Россия потратит почти миллиард рублей на украшение Гаваны
За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы
Астрономы рассказали об открытии внеземного разума
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
"У нас война!": генерал СБУ заявил о полном разрыве с Россией
За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
Смета для Ходорковского: бывшие соратники обвиняют
"У нас война!": генерал СБУ заявил о полном разрыве с Россией
Адвокаты Януковича избили полицейских в здании суда
Злая карма? Украинцы пострадали при обрушении моста в Генуе
Власти Новоульяновска спасли село от гей-парада
Власти Новоульяновска спасли село от гей-парада
Власти Новоульяновска спасли село от гей-парада
ИноСМИ: русские скорее сожгут Россию, чем дадут ее завоевать
ИноСМИ: русские скорее сожгут Россию, чем дадут ее завоевать
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Ближний Восток
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов

Ближний Восток тысячелетиями был и остается сейчас одной из главных горячих точек планеты. Ситуация обострилась после создания еврейского государства, а в последнее время благодаря западному вмешательству заполыхал почти весь большой Б﻿лижний Восток. Но в центре событий по-прежнему остается Израиль, где пока сохраняется относительное спокойствие.

Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Украина
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
США получат контрсанкционный интернационал
США и Канада
США получат контрсанкционный интернационал
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
Евросоюз
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
Еврейское лобби - против евреев?
Ближний Восток
Еврейское лобби - против евреев?
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
Украина
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Евросоюз
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ