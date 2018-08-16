Какого "позитива" не хватает Путину в соцсетях

Какого "позитива" Владимиру Путину не хватает в социальных сетях и зачем ему позитив, если он не является пользователем соцсетей, рассказал "Правде.Ру" политолог Никита Данюк.

В российском сегменте социальных сетей "не хватает позитива, который нужен на 100%", сказал Владимир Путин на молодежно-образовательном форум "Машук-2018". Мы знаем, что российский президент не присутствует в соцсетях, у него нет там аккаунтов. Откуда тогда такие выводы и неужели народ сам виноват, что непозитивен?

Свое мнение по этим и другим вопросам высказал "Правде.Ру" заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

— Почему президент не общается с населением в соцсетях?

— Да, существует твиттер-дипломатия, и целые избирательные кампании можно умело вести, используя свои аккаунты в соцсетях. В США этим инструментом активно пользуется Дональд Трамп. Очень часто большое количество значимых решений по внешней и внутренней политике, он публикует сразу в Twitter.

Но наш президент — выходец из спецслужб, он прекрасно понимает, что социальные сети — один из самых быстрых и эффективных способов донесения информации, но не всегда объективный и точный. Поэтому несмотря на то, что Владимира Путина нет в социальных сетях, о том, какие там настроения он знает из огромного количества служебных записок, начиная от органов государственной безопасности и заканчивая специализированными структурами, например, "Роскомнадзором", который активно занимается мониторингом и анализом всей интернет-среды.

— Что он имел ввиду под "позитивом"?

— Социальные сети часто используются в деструктивных целях. Мы видим, что с помощью социальных сетей — Twitter, Вконтакте, Facebook, можно манипулировать общественным сознанием, более того, призывать людей к разного рода уголовно наказуемым действиям, противоречащим Конституции. Социальные сети активно используют политтехнолологи для дестабилизации во время цветных революций, военных интервенций в качестве инструмента информационной войны, вбрасывая в пространство различные информационные фейки, создавая определенную искусственную реальность. Скорее всего, Владимир Путин имел в виду это.

— Реакция соцсетей на эти слова, насчет "позитива" такова: пользователи говорят, что присутствует критика действий правительства, пенсионной реформы, повышения НДС и так далее, и президенту надо делать выводы, почему он не делает?

— Мне кажется, что в нашей стране свобода слова существует, в том числе, в социальных сетях. Мне кажется, это тоже очень важно и нужно — произвести замер общественного мнения по конкретной проблеме. Но не всегда этот замер будет репрезентативен, потому что "Одноклассники" — это одна аудитория, другая — в Facebook. И в этом плане, конечно, вряд ли можно эти данные использовать как основу для стратегических решений.

Не знаю, что имел ввиду президент, но, может быть, он имел в виду негативные волны в соцсетях на фейках, вбросах. Когда он говорил о позитиве, он имел в виду, что нужно перепроверять информацию, относиться критически к фактам, а не идти на поводу обсуждений в соцсетях.

Я с президентом согласен, что помимо критики не нужно забывать о позитивных вещах, которые происходят в стране. Но если человек изначально заточен на том, чтобы выражать недовольство, то бессмысленно ждать от него какого-то позитива. Если человек изначально своими поступками в соцсетях не просто выражает свою точку зрения, а очень часто призывает к чему-либо, дискредитируя власть, это приводит к очень печальным последствиям.

Интернет ограничен нормами законодательства, и, к сожалению, люди очень часто не понимают, что, помимо свободы в интернете, у них есть и обязательства. Иногда, правда, случаются совершенно дикие несправедливые случаи, когда людей привлекают за репосты картинок из фильмов и так далее. Это вопиющие случае, с этим нужно бороться. Надо повышать уровень политической культуры, правосознания простого пользователя для того, чтобы он не стал в какой-то момент, либо объектом манипуляций, либо жертвой прорехи в законе.

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