Кремль: Путин и Медведев стараются не покидать Россию одновременно

Президент России и премьер-министр стараются одновременно не покидать страну — об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина, чем вызвал определенный фурор и появление версий о причинах такого решение.

Впрочем, Дмитрий Песков добавил, что даже одновременное отсутствие Путина и Медведева в России не может помешать им руководить государством — не зря же за окнами цифровой XXI век.

"Все-таки мы живем с вами в век коммуникаций, в век связи. И современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и председателю правительства, и главе государства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся", — поделился Песков журналистам, отвечая на вопрос "кто управляет страной, когда Путин и Медведев за ее границей".

"По соцмедиа пошло обсуждаться заявление Пескова, что "Путин и Медведев стараются не покидать страну одновременно". Естественно, наши дорогие (не) братья сразу начали писать про страх ареста, переворота, и так далее",- пишут авторы телеграм-канала "Выборный". Они также напоминают, что Песков отвечал на вопрос, а не выдал "сенсацию" сам.

Что же касается самого правила "один летит, другой в стране", эксперты отмечают — на самом деле, это давно и де-факто сложившаяся история в большинстве стран — считается, что глава государства и его автоматические "преемники" не могут лететь в одном самолете, ехать в одной машине и не должны одновременно покидать страну.

"В США, например, и вовсе есть должность "дежурный преемник" (он же "назначенный выжить") — член кабмина, спрятанный "в отдалённом, безопасном и нераскрываемом месте" во время сбора всех высших лиц в одном месте",- рассказали они.

"Песков назвал некритичным одновременное отсутствие в России Путина и Медведева. Кремль при планировании поездок первых лиц старается не допускать таких ситуаций. Поэтому решили оставить в стране Навального",- уже посмеялись блогеры.