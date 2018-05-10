Владимира Путина предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

10 мая 2018 года в Государственной Думе состоялось открытие выставки "Установление судеб пропавших без вести. Бессмертный полк", организованная РПОО "Бессмертный полк — Москва" в поддержку одноименного Народного проекта, цель которого — содействие установлению судеб всех пропавших без вести защитников Отечества, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
На открытии выступил Президент Ассоциации Героев России Владимир Анатольевич Шаманов. Он совместно с сопредседателем народного движения "Бессмертный полк России" Николаем Георгиевичем Земцовым выступили с предложением о выдвижении Президента Российской Федерации Владимира Владимирович Путина на Нобелевскую премию мира.
"Безусловно, олицетворением движения Бессмертный полк, ставшего международным, является наш национальный лидер В. В. Путин — отметил Владимир Анатольевич. — Российская общественная организация, объединяющая героев Советского союза, Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы, совместно с Бессмертным полком выступает с инициативой о выдвижении В. В. Путина на Нобелевскую премию мира".
"Глубоко символично, что сегодня шествие Бессмертного полка стало событием мирового масштаба и проходит более чем в 80 странах мира. Благодаря поддержке президента России В. В. Путина с 2015 года народное движение Бессмертный полк вышло на федеральный и международный уровни. Сегодня, Бессмертный полк — это действенная форма сохранения мира и итогов Второй мировой войны".
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