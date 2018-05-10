Владимира Путина предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

10 мая 2018 года в Государственной Думе состоялось открытие выставки "Установление судеб пропавших без вести. Бессмертный полк", организованная РПОО "Бессмертный полк — Москва" в поддержку одноименного Народного проекта, цель которого — содействие установлению судеб всех пропавших без вести защитников Отечества, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.



"Акцией "Бессмертный полк" Россия выиграла информационную войну"

На открытии выступил Президент Ассоциации Героев России Владимир Анатольевич Шаманов. Он совместно с сопредседателем народного движения "Бессмертный полк России" Николаем Георгиевичем Земцовым выступили с предложением о выдвижении Президента Российской Федерации Владимира Владимирович Путина на Нобелевскую премию мира.

"Безусловно, олицетворением движения Бессмертный полк, ставшего международным, является наш национальный лидер В. В. Путин — отметил Владимир Анатольевич. — Российская общественная организация, объединяющая героев Советского союза, Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы, совместно с Бессмертным полком выступает с инициативой о выдвижении В. В. Путина на Нобелевскую премию мира".

"Глубоко символично, что сегодня шествие Бессмертного полка стало событием мирового масштаба и проходит более чем в 80 странах мира. Благодаря поддержке президента России В. В. Путина с 2015 года народное движение Бессмертный полк вышло на федеральный и международный уровни. Сегодня, Бессмертный полк — это действенная форма сохранения мира и итогов Второй мировой войны".