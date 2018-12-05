Путин объяснил, почему не отвечает на звонки из Киева

Глава российского государства Владимир Путин пояснил, почему продолжает игнорировать телефонные звонки президента Украины Петра Порошенко.
Как стало известно СМИ, Президент России Владимир Путин отказываться от телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, поскольку не имеет желания принимать участие в его избирательной кампании.
Российский президент говорит, что в свете последних событий создается впечатление о планомерном создании провокаций с целью возложить ответственность на Москву на некие, как считает украинская сторона, противозаконные действия. Кроме того, президент Порошенко, по мнению российского лидера, создав проблему и переложив вину на Россию, пытается манипулировать общественным сознанием, преподнося себя идеологом налаживания контактов и урегулирования конфликтов.
"Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", — подчеркнул глава России.
Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков в конце ноября сообщал, что Кремль рассматривал поступивший из Киева запрос на проведение телефонных переговоров Порошенко и Путина. Однако Москва, сославшись в том числе на несовместимость графиков и, разумеется, "целый ряд факторов", создающих неблагоприятные условия для проведения разговора глав государств, отказалась проводить беседу.
Ранее Правда. Ру сообщала о том, что Порошенко обвинил Путина в намеренном игнорировании его телефонных звонков.
Украинский президент говорил, что, столкнувшись с игнорированием с российской стороны, попросил посодействовать в организации переговоров канцлера Германии Ангелу Меркель. Контакт с Москвой потребовался Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе, где ФСБ при участии военных 25 ноября задержала три корабля ВМС Украины, на которых находились 24 моряка, из-за нарушения российской государственной границы. Путин, впервые комментируя события в проливе, назвал их провокацией украинских властей и, возможно, самого Порошенко, президентские полномочия которого истекают в 2019 году.
Фото: Joinfo.ua
Читайте также:
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Зачем Порошенко снова звонил Путину
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Цветы, безусловно, украшают помещение и радуют глаз. Кроме того, они насыщают его кислородом. Однако многие из них, безобидные на первый взгляд, на самом деле представляют собой опасность.
Министр культуры Владимир Мединский считает, что в споре о бое у разъезда Дубосеково можно ставить точку. Найдены документы, которые подтверждают — бой был.
За спасение заблудившихся в лесу детей двух охотников из Пермского края наградили педикюрными наборами.
Почему, как и зачем Китай создает свой внутренний интернет? Насколько это реально и оправдано? Нужна ли своя собственная сеть России? Каковы особенности китайской цензуры? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" ответил руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.