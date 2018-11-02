Коррупция: над санкциями Украине поработали лоббисты

Отсутствие в санкционном списке некоторых одиозных украинских личностей можно объяснить лоббизмом или непрофессионализмом. Хуже - оба варианта.

Так, в списке фигурантов в постановлении правительства от 1 ноября замечено отсутствие Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Рината Ахметова, хотя их предприятия в списке юридических лиц присутствуют. Например, Николаевский морской специализированный порт Ника-Тера — это предприятие Фирташа, а предприятие химпрома "ДнепроАЗОТ" относится к группе Коломойского. У Ахметова под санкциями оказалось коксохимическое предприятие "Запорожкокс". Налицо снисходительное отношение к этим олигархам, не раз замеченным в русофобии.

Игорь Коломойский объяснил это тем, что санкции, введенные Россией в отношении украинских компаний и частных лиц, "редактировались" в Киеве. "Мне кажется, этот список редактировался на Банковой", — цитирует бизнесмена УНИАН. Коломойский также сказал, что, по его мнению, его фамилию "лично" вычеркнул Порошенко для того, чтобы показать США, что он — "агент Кремля".

"Коломойский занимается троллиингом, и сам, я думаю, не верит, во что говорит", — прокомментировал "Правде.Ру" слова олигарха директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. "А то, что списки составлены с участием лоббистов — это очень вероятно. Многих людей, которые там должны были быть — там нет, и это, по крайней мере, непонятно", — заметил политолог. Это, например, Игорь Кононенко, который организует антироссийские голосования в Раде и ведет часть бизнеса Порошенко.

"С другой стороны, есть люди, которые не участвуют в антироссийской кампании, но в списках присутствуют", — отметил эксперт. "А в отношении Коломойского и так уже предприняты ограничительные меры, еще с 2014 года, его собственность в Крыму национализирована", — заключил Михаил Погребинский.

Заметим, что если не лоббированием, то такие "непонятные" вещи можно объяснить незнанием украинских реалий, но тогда это просто непрофессионализм. Напомним, что лоббистская деятельность в США — это многомиллиардный бизнес. Так, в 2016 году на лоббизм было потрачено $3,14 млрд, а количество зарегистрированных лоббистов составило 10 400 человек, или по 19 на каждого конгрессмена, сообщает Центр ответственной политики США.

Но в США есть законы, регулирующие эти вопросы, а в России таких законов нет, и лоббизм — это коррупция под названием "кумовство".

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