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Источник Правда.Ру

Почему Пучкова "ушли", а Мединского оставили?

Политика » Власть » Правительство

Чем больше на власть давят в соцсетях, тем больше вероятность, что на своих постах останутся неприятные обществу люди, считает политолог Алексей Мухин, побеседовавший с корреспондентом "Правды.Ру".

Почему Пучкова

18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев объявил состав нового правительства. В нем не будет Дмитрия Пучкова — бывшего главы МЧС, Александра Ткачева — бывшего министра сельского хозяйства, Николая Никифорова — бывшего министра связи, Максима Соколова — бывшего министра транспорта, Михаила Меня — бывшего министра строительства и ЖКХ, Дмитрия Рогозина, Александра Дворковича, Александра Хлопонина — бывших вице-премьеров и некоторых других менее известных персонажей.

Понятно, что некоторые из перечисленных фигур имели за последние годы, как принято говорить, "плохую прессу", однако остался же на своем месте одиозный министр культуры Александр Мединский. Почему же такая избирательность? И есть ли у нового кабинета министров сильные стороны?

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отказался комментировать "Правде.Ру" список уволенных. "Уходящим вслед камни не бросают", — сказал политолог. По его мнению, некоторые критикуемые обществом личности остались в правительстве, потому что "чем больше на верховную власть давят, тем меньше она подвержена принятию решений под внешним влиянием".

"Противники господина Мединского, которые упражнялись в остроумии в соцсетях, смакуя все новые и новые подробности коррупционных скандалов, сейчас могут друг друга просто поздравить, потому что они сделали немало, чтобы он сохранил свой пост", — заметил Алексей Мухин в интервью "Правде.Ру".

"Мы проголосовали за президента, он выбрал себе премьер-министра. Правительство — их сфера компетенции и ответственности. Какая разница, нравится или не нравится нам тот или иной министр. Если президент и премьер посчитали его компетентным, то бремя ответственности ложится на них", — продолжил Алексей Мухин беседу с корреспондентом "Правды.Ру".

Политолог отметил в интервью "Правде.Ру", что в целом кабинет министров "сбалансирован". "Там половина на половину старых и новых лиц. Связано это с преемственностью курса и необходимостью конфигурирования кабинета министров под "майские указы". Преимущество перед старым кабинетом в том, что уточнены компетенции. Более того, присутствует еще больший контроль со стороны президента Российской Федерации над исполнительной вертикалью по сравнению с прежним кабинетом министров. А как они будут работать? Как сказал Владимир Путин в 2012 году — дайте парням шанс", — резюмировал Алексей Мухин "Правде.Ру".

Отказался комментировать причины отставки прежних членов правительства и заместитель директора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов: еще древние римляне говорили, что "о мертвых либо хорошо, либо — ничего", заметил эксперт для "Правды.Ру".

Порадовало политолога "широкое представительство в новом кабинете региональных лидеров". "Успешные губернаторы сделали шаг наверх, перешли на новый уровень и получили шанс на реализацию своего потенциала, своих амбиций на более высоком уровне. Давно не было такого регионального "призыва", таких кандидатур, как Собянин, Трутнев и еще несколько человек. Пришедшие: Кузнецов, Кобылкин, Якушев, Козлов, — хорошие, успешные губернаторы. В их регионах хорошие показатели социально-экономического развития. Можно предполагать, что они справятся с более трудными задачами на более высоких постах", — сказал "Правде.Ру" Глеб Кузнецов.

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Темы Путин Медведев Мединский Глеб Кузнецов Алексей Мухин правительство кабинет министров
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