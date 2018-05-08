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Источник Правда.Ру

Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"

Политика » Власть » Правительство

Недоумение, если не возмущение, испытали многие российские граждане при виде Дмитрия Медведева, предлагающего в правительство прежние лица, но в других должностях. Причем еще будучи не утвержденным на посту премьера, что есть неуважение к парламентариям. Почему Путин не оправдал ожидания населения в кадровом вопросе, "Правде.Ру" рассказал директор "Центра геополитических экспертиз", политолог Валерий Коровин.


Смеялись все: Медведев предложил Мутко должность вице-премьера

Кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев на заседании фракции "Единой России" в Госдуме сообщил, кого он хочет видеть среди своих заместителей. Поручить вопросы сельского хозяйства предложено экс-главе минсельхоза Алексею Гордееву. Ольгу Голодец Медведев видит куратором культуры и спорта. Виталию Мутко хочет поручить строительство и региональную политику. Вопросы, которые касаются развития транспорта, связи и цифровой экономики, возможно, будет курировать Максим Акимов. Антон Силуанов, сохранив должность главы минфина, по видению Дмитрия Медведева, станет курировать весь экономический блок.

Кандидатуры и жизнь чиновников прокомментировал "Правде.Ру" директор "Центра геополитических экспертиз", политолог Валерий Коровин.

— Особое удивление вызывает непотопляемость Виталия Мутко, дискредитировавшего себя в допинговом скандале. В чем дело?

— Дело не в Виталии Мутко и не в его качествах. Вопрос в утилизации б/у чиновников. Сегодня нет иного способа избавиться от чиновника, кроме как отправить его на повышение или в отставку, и нажить себе этим врага в виде оппозиционера.

Вспомните историю отставки Михаила Касьянова. Она обернулась в его активную оппозиционную работу при поддержке госдепа США. Его нельзя было усмирять жестко, это нехороший прецедент для чиновника такого уровня и нехороший знак для окружения Путина.

Поэтому эта проблема является действительно острой. Понизить чиновника — обидится, уволить — станет оппозиционером, придумать новый пост — раздуешь и так непомерный госаппарат.

— Почему такое доверие у президента к Дмитрию Медведеву?

— С одной стороны, бывший премьер может быть только президентом, если это не тихий, покладистый человек. Но это не случай Медведева, потому что он был уже президентом и для него премьерский пост — это уже понижение.

К сожалению, у нас нет модели наследственного дворянства, как это было в дореволюционной России, и нет западной модели, когда бывший президент становится советником крупной корпорации. Это для него не унижение, не понижение, не личное оскорбление, это, в принципе, нормальная практика.

У нас элита одноразовая, она растет, закрепляется на вершине, максимально долго держит оборону, и потом ее сносит целиком контрэлита, которая недовольна закрытостью системы и отсутствием ротации. И так происходит каждые сто лет и даже чаще, если брать советский период.

— Некоторые эксперты связывали будущее Дмитрия Анатольевича с Конституционным судом.

— Не связывали, а как бы намекали президенту на то, что это хороший вариант. Но Путин лично обязан Медведеву за то, что он вернул ему власть в 2012 году. И давайте не забывать, что Медведева подбивали на то, чтобы остаться на второй срок, говорили, что ты такой молодец, что все очень хорошо идет, на Западе все довольны, ради стабильности России и налаживания, сохранения хороших отношений с Западом, а то будет хуже, а то будут санкции. И тем не менее он не поддался на уговоры Будберга, Дворковича, Чубайса, Павловского. И это дорогого стоит.

Другое дело, что Медведев просидел в премьерском кресле шесть лет. И этого достаточно было бы, надо было бы его менять. Но получается, что интересы элит, интересы властных кланов, интересы личного спокойствия и психологического комфорта президента выше, чем интересы страны, развития экономики, ротации элит, социального оптимизма, новых кадров и прочее.

Все это, конечно, пустая трескотня, как мы сейчас понимаем, глядя на довольно улыбающегося премьера с той же самой засаленной уже до дыр, затертой колодой карт. Какие прекрасные кадровые решения! Какие гениальные перестановки! Занимался спортом — стал строительством, занимался социальной политикой — стал заниматься спортом.

Пиком кадрового великолепия являлось время перемены Чайки на Устинова. Чайка был министром юстиции, стал генеральным прокурором, а Устинов был генеральным прокурором — стал министром юстиции. Прекрасное кадровое решение! Это характеризует дух нынешних кадровых достижений!

— Люди, с другой стороны, были в теме…

— Да, люди в теме. И знаете, какая это тема на самом деле, почему элита закрыта и не пускает новых людей? Главная тема заключается в том, что они там воруют, растыривают государственный бюджет. Новый человек может спалить эту лавочку. Он заходит, говорит: "Так, давайте работать", — и смотрит — все тырят. Он говорит: "Так вы же здесь тырите!" — "Тихо, ты чё!" — говорят в ответ. "Ой, как же так, а как же интересы страны, а как же народ, развитие, экономический рост, скачок в инновациях?" — "Подожди, не шуми так громко, что ты, не видишь?Люди заняты!"

Вот главная причина того, что властный Олимп забаррикадирован, люк заварен, никаких социальных элит нет и быть не может, потому что есть главный секрет: крадут и никого не пускают. Потому что новый человек — надо с ним делиться, он должен тогда красть. А если он не будет красть, значит, на него не будет управы, значит, он не будет повязан этим тяжким грехом, а значит, он сдаст всех.

Поэтому мы будем любоваться еще шесть лет, а может быть, меньше этими прекрасными кадровыми решениями — Голикова, Мутко... А потом они поменяются местами. Это будет мощное прорывное кадровое решение. И тут на самом деле не о чем говорить. Наблюдение жизни насекомых.

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Темы министры правительство Валерий Коровин Дмитрий Медведев
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