Глава минпромторга предложил запечатывать упаковки с лекарствами стикерами

Запечатывать стикерами картонные коробки с лекарствами предложил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания, посвященного вопросам маркировки отдельных продуктовых категорий.
По словам министра, подобная практика давно и успешно применяется за рубежом для защиты лекарств от контрафакта.
Стикер клеится на краях открытия коробки и является дополнительной гарантией подлинности продукции, также снижает риск повреждения товара.
Мантуров уточнил, что на первоначальном этапе такая маркировка будет добровольной. "Нужно понять, насколько возможно это сделать быстро, просто и эффективно, и какое оборудование понадобится", - отметил чиновник. Позднее, маркировка стикерами станет обязательной.
Ранее, "Правда.Ру" беседовала с экспертом, назвавшим самый опасный для россиян контрафакт.
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