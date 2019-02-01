Глава минпромторга предложил запечатывать упаковки с лекарствами стикерами

Запечатывать стикерами картонные коробки с лекарствами предложил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания, посвященного вопросам маркировки отдельных продуктовых категорий.

По словам министра, подобная практика давно и успешно применяется за рубежом для защиты лекарств от контрафакта.

Стикер клеится на краях открытия коробки и является дополнительной гарантией подлинности продукции, также снижает риск повреждения товара.

Мантуров уточнил, что на первоначальном этапе такая маркировка будет добровольной. "Нужно понять, насколько возможно это сделать быстро, просто и эффективно, и какое оборудование понадобится", - отметил чиновник. Позднее, маркировка стикерами станет обязательной.

Ранее, "Правда.Ру" беседовала с экспертом, назвавшим самый опасный для россиян контрафакт.

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