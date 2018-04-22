Судья, посадивший Ходорковского, покидает свой пост

В Москве председатель Хамовнического суда Виктор Данилкин покидает свой пост. Данилкин выносил приговор Ходорковскому, он рассматривал в 2009–2010 годах второе дело в отношении совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, пишет "Росбалт".
Данилкин признал фигурантов виновными в хищении нефти и "отмывании" преступных доходов и приговорил их к 13,5 годам лишения свободы. В СМИ появлялись сведения о давлении, которое оказывалось на судью в ходе процесса и перед приговором.
Официальная причина ухода легендарного судьи — ротация кадров. Скорее всего, он будет занимать аналогичный пост в другом суде, предположительно — в Чертановском. Через Хамовнический суд "проходили" все ходатайства военного следствия об избрании меры пресечения обвиняемым по "делу "Оборонсервиса". Его главную фигурантку — Евгению Васильеву — отправили под домашний арест.
Данилкин начинал карьеру в органах внутренних дел в качестве следователя, а в 2000 году стал судьей Хамовнического райсуда. Уже в 2004 году он был назначен и. о. председателя суда, а в 2006 году окончательно утвержден в этой должности.
Главным претендентом на освобождающееся место председателя Хамовнического суда является судья Константин Похилько. Несколько лет назад Похилько принимал участие в спецоперации ФСБ в отношении одного из прокуроров. Дело касалось участника группировки решальщиков Руслана Коригова. До этого Коригова уже приговорили к шести годам лишения свободы, Похилько же предстояло рассмотреть эпизод деятельности преступника, связанный с кражей из банковской ячейки 2,5 млн долларов.
И уже осенью молодой судья написал заявление в ФСБ о том, будто зампрокурора Хамовнического района Юлия Горбачева предложила ему вынести мягкие приговоры по делу в отношении Коригова, а также по делу в отношении Ахметшина и Байрамова, которых обвиняли в разбое. Взамен она якобы обещала щедрое вознаграждение — $50 тыс. и 1 млн рублей.
Дальше Похилько уже действовал под контролем 6-й службы ФСБ. 21 октября Горбачева, принесшая Похилько первый "транш" в размере 1 млн рублей, была задержана. Следственный комитет РФ предъявил прокурору обвинения по двум эпизодам статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Она была приговорена к 5 годам лишения свободы и штрафу в 3 млн рублей.
"Будет крайне интересно понаблюдать, как при нем станут складываться отношения суда и представителей гособвинения", — отметил собеседник издания.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что скандальное заявление пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой о том, что приговор экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю МФО "Менатеп" Платону Лебедеву был написан "впопыхах" и навязан судье Виктору Данилкину против его воли, является провокацией. Об этом заявила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.
В 2011 году в эфире телеканала "Дождь" пресс-секретарь Хамовнического суда, помощница Данилкина Наталья Васильева заявила, что Данилкин начал писать приговор, который не понравился вышестоящим инстанциям и поэтому "его заменили на другой". "В окружении Данилкина говорят, что все было сделано впопыхах, что он не имеет никакого отношения к этому приговору, приговор был привезен из Мосгорсуда", — заявила Васильева, предположив, что именно с этим обстоятельством может быть связан перенос оглашения приговора с 15 декабря на 27 декабря.
Читайте также:
Судья Данилкин уверен в своей правоте
Судья Данилкин считает, что злодеяния Ходорковского тянут на более суровое наказание
Помощница судьи Данилкина уволилась из Хамовнического суда
В Баку прибыл с рабочим визитом глава российского Генштаба Валерий Герасимов для встречи с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.
Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...
Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.
На днях стало известно о том, что Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США золотой резерв страны.