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Источник Правда.Ру

Судья, посадивший Ходорковского, покидает свой пост

Политика » Власть » Суды

В Москве председатель Хамовнического суда Виктор Данилкин покидает свой пост. Данилкин выносил приговор Ходорковскому, он рассматривал в 2009–2010 годах второе дело в отношении совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, пишет "Росбалт".

Судья, посадивший Ходорковского, покидает свой пост. Судья, посадивши

Данилкин признал фигурантов виновными в хищении нефти и "отмывании" преступных доходов и приговорил их к 13,5 годам лишения свободы. В СМИ появлялись сведения о давлении, которое оказывалось на судью в ходе процесса и перед приговором.

Официальная причина ухода легендарного судьи — ротация кадров. Скорее всего, он будет занимать аналогичный пост в другом суде, предположительно — в Чертановском. Через Хамовнический суд "проходили" все ходатайства военного следствия об избрании меры пресечения обвиняемым по "делу "Оборонсервиса". Его главную фигурантку — Евгению Васильеву — отправили под домашний арест.

Данилкин начинал карьеру в органах внутренних дел в качестве следователя, а в 2000 году стал судьей Хамовнического райсуда. Уже в 2004 году он был назначен и. о. председателя суда, а в 2006 году окончательно утвержден в этой должности.

Главным претендентом на освобождающееся место председателя Хамовнического суда является судья Константин Похилько. Несколько лет назад Похилько принимал участие в спецоперации ФСБ в отношении одного из прокуроров. Дело касалось участника группировки решальщиков Руслана Коригова. До этого Коригова уже приговорили к шести годам лишения свободы, Похилько же предстояло рассмотреть эпизод деятельности преступника, связанный с кражей из банковской ячейки 2,5 млн долларов.

И уже осенью молодой судья написал заявление в ФСБ о том, будто зампрокурора Хамовнического района Юлия Горбачева предложила ему вынести мягкие приговоры по делу в отношении Коригова, а также по делу в отношении Ахметшина и Байрамова, которых обвиняли в разбое. Взамен она якобы обещала щедрое вознаграждение — $50 тыс. и 1 млн рублей.

Дальше Похилько уже действовал под контролем 6-й службы ФСБ. 21 октября Горбачева, принесшая Похилько первый "транш" в размере 1 млн рублей, была задержана. Следственный комитет РФ предъявил прокурору обвинения по двум эпизодам статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Она была приговорена к 5 годам лишения свободы и штрафу в 3 млн рублей.

"Будет крайне интересно понаблюдать, как при нем станут складываться отношения суда и представителей гособвинения", — отметил собеседник издания.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что скандальное заявление пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой о том, что приговор экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю МФО "Менатеп" Платону Лебедеву был написан "впопыхах" и навязан судье Виктору Данилкину против его воли, является провокацией. Об этом заявила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

В 2011 году в эфире телеканала "Дождь" пресс-секретарь Хамовнического суда, помощница Данилкина Наталья Васильева заявила, что Данилкин начал писать приговор, который не понравился вышестоящим инстанциям и поэтому "его заменили на другой". "В окружении Данилкина говорят, что все было сделано впопыхах, что он не имеет никакого отношения к этому приговору, приговор был привезен из Мосгорсуда", — заявила Васильева, предположив, что именно с этим обстоятельством может быть связан перенос оглашения приговора с 15 декабря на 27 декабря.

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Темы Ходорковский Викт ор Данилкин Хамовнический суд
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