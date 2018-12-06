В России может появиться День судьи

В России в ближайшие годы в календаре может появиться новый профессиональный праздник — День судьи. Инициатива, отметим, уже нашла отклик у судебных работников.
Вице-президент фонда "Стратегия будущего" Алиса Лобанова в письме на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко заявила, что праздник этот должен повысить авторитет судебной власти у жителей Российской Федерации. Есть в России профессиональные праздники МВД, УФСИН, ФСБ, Следственного комитета и органов прокуратуры, а вот Дня судьи, указывает в своем письме Алиса Лобанова, отчего-то до сих пор нет.
Отметим, что праздник этот решено в случае его учреждения отмечать 20 ноября. Именно в этот день в 1864 году Александр II начал судебную реформу.
Своим видением необходимости учреждения нового профессионального праздника с редакцией "Правды.Ру" поделилась вице-президент фонда "Стратегия будущего", инициатор нововведения Алиса Лобанова:
— Именно от деятельности судебной власти зависит безукоризненное исполнение законов и установление справедливости, а следовательно, существование и правовое функционирование самого государства. Важно подкрепить мнение народа о высоком статусе российских судей. Ведь не так много найдется в мире профессий, настолько ответственных, сложных и почетных, как судья.
Наряду с наличием в стране профессиональных праздников работников правоохранительных структур и органов прокуратуры, судьи остались без профессионального "дня рождения". Уверены, что наличие такого дня позволит создать и надолго укрепить в сознании российских граждан и самих судей — главенствующую роль суда и повысить статус судебной власти.
В год 25-летия Конституции, мы предлагаем установить профессиональный праздник — День судьи. Сегодня эта инициатива будет обсуждаться на заседании Конституционного клуба.
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