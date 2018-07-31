Слон и моська: как Россия лает на США, но даже не укусит

Может ли новый контракт о продаже "Энергомашем" двигателей РД-180 США попасть под контрсанкционный закон РФ "Правде.Ру" рассказал эксперт Иван Моисеев.

Как сообщил во вторник генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, его предприятие и и United Launch Alliance (ULA) (США) заключили новое соглашение о поставке ракетных двигателей РД-180, которые работают на первой ступени американских ракет Atlas 5. Известно, что пока попытки американцев сделать аналог этого двигателя не привели к положительным результатам.

Почему бы правительству не применить к этой сделке закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". Американцы не перестают дополнять свои санкционные меры в отношении России и угрожают новыми, а Россия отмалчивается. Интересы простых граждан в этой сделке не затронуты, а если в каждом случае оправдывать отказ от контрсанкций вредом, нанесенным российским компаниям, то зачем такие законы вообще принимать?

Как сказал "Правде.Ру" научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, "отказ от продажи ракетных двигателей РД-180 в первую очередь нанесет большой вред "Энергомашу", всему отечественному двигателестроению и России в целом, а Америка этого не почувствует". "Все зарубежные сделки такой категории — это постановления правительства, за это Россия получает деньги. Плюс еще репутацию. Если мы отменим контракт, репутация будет ослабляться, и следующие сделки заключаться не будут. Что же касается законов, которые не работают, то это общее свойство российских законов, они принимаются для пиара думцев, а не для реальных действий", - сказал Иван Моисеев.

Пока в России применяется закон "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Правительство РФ продлило до конца 2019 года запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из США, государств Европейского союза и других стран, поддержавших антироссийские санкции.

4 июня 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". Согласно закону, правительство РФ по решению главы государства сможет вводить ответные меры. При этом они не должны затрагивать жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся ни в России, ни в других странах. Пока ни одного предложения от правительства РФ президенту не поступило.

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