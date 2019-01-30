Путин поделился с россиянами секретом крепкого здоровья

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что нужно делать для того, чтобы меньше болеть.
Своими мыслями глава государства поделился на встрече с представителями российского правительства после того, как прослушал доклад подчиненных о заболеваемости гриппом и ОРВИ по стране.
Так, отметил Владимир Путин, для того, чтобы меньше болеть, нужно больше заниматься спортом. Это, уверен российский президент, оградит человеческий организм от различных недугов и болезней.
Отметим, что президент России Владимир Путин широко известен своей любовью к различным видам спорта. Являясь мастером спорта по дзюдо и самбо, Путин также серьезно увлекается катанием на горных лыжах и хоккеем с шайбой.
Также глава Российской Федерации известен своим скептическим отношением к различного рода лекарствам. Об этом в 2013 году заявил его врач, гендиректор Медицинского центра Управления делами президента РФ Сергей Миронов.
Напомним, что на прошлой пресс-конференции российского президента, прошедшей в декабре минувшего года, журналистка из зала поинтересовалась, как Владимир Путин чувствует себя. Все вокруг, посетовала работница средств массовой информации, рассказывают лишь о своих проблемах, а здоровьем президента никто не интересуется.
"Не дождетесь", — пошутил в ответ на ее вопрос Владимир Путин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у российского президента нет своего собственного смартфона. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что это разумный шаг — для главы столь крупного государства, как Российская Федерация, иметь в личном пользовании современный мобильный телефон неприемлемо, подчеркнул Песков.
Фото: kremlin. ru
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