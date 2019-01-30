Госдума хочет разрешить сбивать дроны над митингами

В Государственной думе Российской Федерации предложили разрешить сбивать дроны, запущенные во время митинга.
Со столь интересным предложением выступила целая группа инициативных депутатов во главе с Василием Пискарёвым.
Так, депутаты Госдумы РФ намерены ограничить нахождение квадракоптеров и прочих непилотируемых аппаратов в воздухе над местом проведения различных публичных мероприятий — митингов, демонстраций, городских праздниках и так далее.
Если законопроект, о необходимости которого настаивают в Госдуме РФ, вступит в силу, то российским полицейским будет разрешено сбивать дроны. Только сначала, отмечают депутаты, сотрудникам правопорядка все же придется предупредить о своих действиях организаторов публичного мероприятия и Росгвардию.
Отметим, что Василий Пискарев, предложивший столь радикально бороться с беспилотниками, на сегодняшний день занимает пост главы комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Государственная дума Российской Федерации решила серьезно наказывать за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, шествия и демонстрации. Так, например, за подобное нарушение можно получить штраф в размере 500 тысяч рублей.
Фото: twitter. com/@RashkinV
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